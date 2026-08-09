Можно ли вернуть товар со скидкой в магазин
Покупатели вправе вернуть товары со скидкой. Несмотря на распространенные объявления в магазинах о том, что «акционный товар возврату не подлежит», такое требование противоречит законодательству.
Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.
Акционный товар можно вернуть
Покупатель может обменять непродовольственный товар надлежащего качества, если он не подошел по размеру, цвету, фасону или по другим причинам.
Сделать это можно в течение 14 дней со дня, следующего за покупкой, если продавец не установил более длительный срок.
Для обмена товар должен соответствовать нескольким условиям:
- не быть в использовании;
- сохранить товарный вид и потребительские свойства;
- иметь все ярлыки, пломбы и другие элементы маркировки;
- сопровождаться расчетным документом (чеком, квитанцией
и т. п.).
Специалисты отмечают, что акционная цена не лишает покупателя права на возврат или обмен товара. Так что продукцию, приобретенную со скидкой, можно вернуть или обменять на тех же условиях, что и товары по полной стоимости.
Если же продавец безосновательно отказывается обменять или вернуть товар, потребитель вправе обратиться с жалобой в Госпродпотребслужбу или ее территориальный орган с соответствующим заявлением.
Какие товары вернуть нельзя
В то же время обменять или вернуть некоторые товары невозможно даже при условии должного качества.
В частности, это касается продовольственных товаров, лекарственных средств, парфюмерно-косметических изделий, нательного или постельного белья
и т. д.
До этого Finance.ua отмечал, что в первом полугодии 2026 средний чек онлайн-покупки в Украине вырос по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Это связано с повышением цен и изменением потребительских привычек покупателей.
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