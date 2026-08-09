Можно ли вернуть товар со скидкой в ​​магазин Сегодня 13:17 — Личные финансы

Возврат товара со скидкой — что следует знать, Фото: magnific

Покупатели вправе вернуть товары со скидкой. Несмотря на распространенные объявления в магазинах о том, что «акционный товар возврату не подлежит», такое требование противоречит законодательству.

Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.

Акционный товар можно вернуть

Покупатель может обменять непродовольственный товар надлежащего качества, если он не подошел по размеру, цвету, фасону или по другим причинам.

Сделать это можно в течение 14 дней со дня, следующего за покупкой, если продавец не установил более длительный срок.

Для обмена товар должен соответствовать нескольким условиям:

не быть в использовании;

сохранить товарный вид и потребительские свойства;

иметь все ярлыки, пломбы и другие элементы маркировки;

сопровождаться расчетным документом (чеком, квитанцией и т. п. ).

Специалисты отмечают, что акционная цена не лишает покупателя права на возврат или обмен товара. Так что продукцию, приобретенную со скидкой, можно вернуть или обменять на тех же условиях, что и товары по полной стоимости.

Если же продавец безосновательно отказывается обменять или вернуть товар, потребитель вправе обратиться с жалобой в Госпродпотребслужбу или ее территориальный орган с соответствующим заявлением.

Какие товары вернуть нельзя

В то же время обменять или вернуть некоторые товары невозможно даже при условии должного качества.

В частности, это касается продовольственных товаров, лекарственных средств, парфюмерно-косметических изделий, нательного или постельного белья и т. д.

До этого Finance.ua отмечал , что в первом полугодии 2026 средний чек онлайн-покупки в Украине вырос по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Это связано с повышением цен и изменением потребительских привычек покупателей.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.