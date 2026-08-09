Инвестиции в золото и серебро: какие налоги придется платить украинцам Сегодня 09:04 — Личные финансы

Налогообложение операций с инвестиционным золотом, Фото: magnific

Инвестиционное золото и другие драгоценные металлы могут являться одним из вариантов вложения средств. В то же время операции с ними имеют свои налоговые особенности в Украине.

Об этом рассказывает юрист ЮК «Приходько и партнеры» Даниил Винник в комментарии «Телеканала 24».

Какие нюансы следует знать инвесторам

Приобретение золота или серебра не создает для физлица дохода и не облагается НДФЛ или военным сбором. Однако существует важная разница в НДС.

Снабжение инвестиционного золота, в частности слитков высокой пробы и определенных законом золотых монет, освобождено от уплаты такого налога.

А вот для серебра аналогичного общего исключения нет, так что НДС обычно уже заложен в его стоимость, что делает первоначальный порог для выхода инвестора «в плюс» выше.

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В то же время при продаже ситуация более благоприятная. Доход физлица от продажи приобретенных в банке ценных металлов не включают в налогооблагаемый доход (подпункт 165.1.51 Налогового кодекса ).

Такая операция не является базой для начисления НДФЛ и военного сбора, и это касается как банковских металлов с физическими поставками, так и без него.

Правда, обязательно сохранить соответствующие документы, ведь продажа ювелирных изделий и лома может иметь другой налоговый режим.

Когда налоги все же придется платить

Проценты по депозиту в банковских металлах представляют собой отдельный вид дохода.

Они облагаются НДФЛ по ставке 18% и военным сбором по ставке 5%, а украинский банк обычно сам выполняет функции налогового агента.

В то же время, для ETF, акций фондов и других ценных бумаг действуют правила налогообложения инвестиционной прибыли — положительной разницы между доходом от продаж и документально подтвержденными расходами на приобретение.

Телеканал 24 По материалам:

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