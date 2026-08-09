ВПЛ могут вернуть часть средств за аренду жилья: кто имеет право на налоговую скидку
Внутренне перемещенные лица могут частично компенсировать расходы за аренду жилья, воспользовавшись налоговой скидкой. Для этого необходимо подтвердить понесенные расходы документально и подать декларацию в Налоговую.
Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.
Кто может получить налоговую скидку
Налоговая скидка позволяет вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за расходы, понесенные в течение года.
Чтобы ее получить, необходимо до 31 декабря года, следующего за отчетным, подать годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах.
В налоговую скидку относят только фактические расходы, которые плательщик может подтвердить документально. Это могут быть квитанции, чеки, платежные документы или договоры, в которых указаны стоимость услуг и сроки их оплаты.
ВПЛ могут оформить налоговую скидку на аренду жилья, если они и члены семьи первой степени родства не имеют в собственности пригодного для проживания жилья (кроме недвижимости на временно оккупированных территориях), а также не получают бюджетную компенсацию расходов на проживание.
Как ВПЛ получить налоговую скидку на аренду жилья
Для оформления налоговой скидки следует обратиться в контролирующий орган по месту учета и подать:
- декларация об имущественном состоянии и доходах;
- копию справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица;
- копию договора аренды жилья;
- документы, подтверждающие оплату аренды (квитанции, чеки, платежные поручения
и т. п.);
- документы, подтверждающие отсутствие жилья в собственности и неполучение компенсации за проживание;
- сведения, позволяющие идентифицировать членов семьи (фамилия, имя, отчество и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серию и номер паспорта).
Важно, чтобы договор аренды был заключен в письменной форме, потому что именно он подтверждает законность арендных отношений между собственником жилья и арендатором.
Если внутренне перемещенное лицо изменило место жительства или другие персональные данные, оно должно сообщить об этом налоговому органу путем подачи соответствующего заявления для внесения изменений в Государственный реестр физических лиц — налогоплательщиков.
До этого Finance.ua отмечал, что с 1 августа 2026 года в Украине обновилась программа жилищных ваучеров для ВПЛ — часть переселенцев потеряет право на эту помощь.
С 1 августа право на жилой ваучер лишатся:
- ВПЛ, которые с 24 февраля 2022 года до момента подачи заявления прекратили право собственности на любое жилье — например, продали или подарили квартиру или дом в более безопасных регионах;
- переселенцы, которые уже воспользовались льготной ипотекой «єОеля»;
- те, кто зарегистрировал место жительства на временно оккупированной территории , уже после того, как населенный пункт оказался под контролем врага.
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