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ВПЛ могут вернуть часть средств за аренду жилья: кто имеет право на налоговую скидку

Личные финансы
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Как ВПЛ получить налоговую скидку на аренду жилья
Как ВПЛ получить налоговую скидку на аренду жилья
Внутренне перемещенные лица могут частично компенсировать расходы за аренду жилья, воспользовавшись налоговой скидкой. Для этого необходимо подтвердить понесенные расходы документально и подать декларацию в Налоговую.
Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

Кто может получить налоговую скидку

Налоговая скидка позволяет вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за расходы, понесенные в течение года.
Чтобы ее получить, необходимо до 31 декабря года, следующего за отчетным, подать годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах.
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В налоговую скидку относят только фактические расходы, которые плательщик может подтвердить документально. Это могут быть квитанции, чеки, платежные документы или договоры, в которых указаны стоимость услуг и сроки их оплаты.
ВПЛ могут оформить налоговую скидку на аренду жилья, если они и члены семьи первой степени родства не имеют в собственности пригодного для проживания жилья (кроме недвижимости на временно оккупированных территориях), а также не получают бюджетную компенсацию расходов на проживание.

Как ВПЛ получить налоговую скидку на аренду жилья

Для оформления налоговой скидки следует обратиться в контролирующий орган по месту учета и подать:
  • декларация об имущественном состоянии и доходах;
  • копию справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица;
  • копию договора аренды жилья;
  • документы, подтверждающие оплату аренды (квитанции, чеки, платежные поручения и т. п.);
  • документы, подтверждающие отсутствие жилья в собственности и неполучение компенсации за проживание;
  • сведения, позволяющие идентифицировать членов семьи (фамилия, имя, отчество и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серию и номер паспорта).
Важно, чтобы договор аренды был заключен в письменной форме, потому что именно он подтверждает законность арендных отношений между собственником жилья и арендатором.
Если внутренне перемещенное лицо изменило место жительства или другие персональные данные, оно должно сообщить об этом налоговому органу путем подачи соответствующего заявления для внесения изменений в Государственный реестр физических лиц — налогоплательщиков.
До этого Finance.ua отмечал, что с 1 августа 2026 года в Украине обновилась программа жилищных ваучеров для ВПЛ — часть переселенцев потеряет право на эту помощь.
С 1 августа право на жилой ваучер лишатся:
  • ВПЛ, которые с 24 февраля 2022 года до момента подачи заявления прекратили право собственности на любое жилье — например, продали или подарили квартиру или дом в более безопасных регионах;
  • переселенцы, которые уже воспользовались льготной ипотекой «єОеля»;
  • те, кто зарегистрировал место жительства на временно оккупированной территории , уже после того, как населенный пункт оказался под контролем врага.
По материалам:
Finance.ua
ВПЛПереселенцыАренда жилья
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