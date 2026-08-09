Какие финансовые вопросы нужно решить до начала военной службы Вчера 16:17 — Личные финансы

Что следует сделать военнообязанным перед мобилизацией

Вступление в ряды Сил обороны изменяет привычный образ жизни военнослужащего и его семьи. Именно поэтому еще до начала службы стоит позаботиться о финансовых вопросах, которые могут потребовать вашего участия в длительном отсутствии. Это поможет защитить имущество и сбережения, а также облегчит решение повседневных финансовых вопросов для близких.

Об этом напомнили в Министерстве юстиции совместно с Национальным банком Украины в рамках проекта по финансовой грамотности военнослужащих.

Какие финансовые вопросы следует решить перед мобилизацией

Перед началом службы рекомендуется упорядочить личные документы и документы на недвижимость, транспорт или другое имущество.

При необходимости следует оформить доверенность, чтобы близкий человек мог законно представлять интересы военнослужащего.

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проверить состояние банковских счетов, срок действия Также специалисты советуют, срок действия платежных карт , настройки регулярных платежей и финансовые обязательства.

Если у человека есть кредит или другие долги, необходимо заранее выяснить, какие льготы или изменения условий обслуживания предусмотрены законодательством для военнослужащих.

Сбережения и страхование

Отдельное внимание советуют уделить депозитам, инвестициям и другим активам. Родственники должны знать об их существовании и понимать, как поступать в случае непредвиденных ситуаций.

Не менее важно пересмотреть условия договоров страхования, ведь не все полисы распространяются на случаи, связанные с прохождением военной службы.

Специалисты также рекомендуют заранее оформить завещание и проверить документы, подтверждающие родственные связи.

Кроме этого, стоит позаботиться о безопасном хранении доступа к важным аккаунтам и защите персональных данных.

В Минюсте отмечают, что военнослужащие и их семьи часто становятся мишенью мошенников, пытающихся выманить деньги или конфиденциальную информацию через социальные сети и мессенджеры.

Еще один важный шаг — предварительно договориться о распределении финансовых обязанностей в семье, сформировать резерв средств и определить, кто будет оплачивать регулярные расходы. Такой подход поможет семье чувствовать себя увереннее во время прохождения военной службы.

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