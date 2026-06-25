Выплаты после ранения: почему военнослужащему могут отказать (мнение адвоката) Сегодня 19:33 — Личные финансы

Выплаты после ранения: почему военнослужащему могут отказать (мнение адвоката)

По словам адвоката ЮК «Мережа права» Владислава Мандрыка, одна из самых больших ошибок состоит в том, что военные часто считают: если ранение очевидное, государство автоматически назначит все предусмотренные законом выплаты.

Само наличие ранения не означает автоматического получения единовременного денежного пособия. Критически важно, как именно оформлены документы, какая причинно-следственная связь установлена ​​и подтверждены ли последствия ранения медицинскими заключениями", — объясняет Владислав Мандрык, пишет socportal.

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Какие виды пособия доступны

Адвокат подчеркивает, что законодательство не предусматривает отдельную универсальную выплату только за факт ранения.

Военнослужащий может претендовать на разные виды пособия в зависимости от последствий здоровья.

Наиболее известно единовременное пособие в случае установления инвалидности или частичной потери трудоспособности без установления инвалидности.

Размер такой выплаты

Размер такой выплаты зависит от группы инвалидности, процента потери трудоспособности и причинно-следственной связи ранения.

Например, если инвалидность связана с защитой Родины или исполнением обязанностей военной службы, размер пособия может составлять от 250 до 400 прожиточных минимумов в зависимости от группы инвалидности, то есть в 2026 году — от 757 тыс. грн до 1,2 млн грн.

В то же время, существует еще одна распространенная выплата, которую военные часто ошибочно отождествляют с компенсацией за ранение, — дополнительная денежная поддержка в размере 100 тысяч гривен за период стационарного лечения и отпуска для лечения после тяжелого ранения.

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«Это разные выплаты с разными правовыми основаниями. Сто тысяч гривен выплачиваются за период лечения, а единовременное пособие зависит от установленных последствий ранения. Военнослужащий может иметь право одновременно на оба вида выплат», — отмечает Владислав Мандрик.

Кроме государственных выплат, военнослужащие также могут претендовать на единовременную материальную помощь от местных общин, помощь на оздоровление и материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов.

Когда могут предоставить

Отдельной проблемой остаются ошибки в документах. По словам юриста, именно они чаще всего становятся причиной отказа или затягивания выплат.

«Ключевой риск — это неточности в выводах ВВК, отсутствие справки об обстоятельствах травмы или неправильно установленная причинно-следственная связь. Одна фраза в документе может существенно повлиять на размер выплаты или вообще лишить человека права на нее», — объясняет он.

Что нужно сделать

Именно поэтому после ранения важно не только проходить лечение, но и контролировать оформление всех документов:

медицинских выписок,

справок об обстоятельствах ранения,

заключений ВВК,

прочих документов, которые в будущем станут основанием для получения денежного пособия.

Если выплаты не назначаются или затягивается процесс, юристы советуют обязательно требовать письменного решения или ответа от воинской части или иного уполномоченного органа.

«Нужно фиксировать бездействие должностных лиц и работать исключительно с документами. Устные объяснения не разрешают эффективно защитить свои права. Если человек получил письменный отказ или видит затягивание процедуры, тогда можно оценивать перспективы обжалования и выбирать дальнейший алгоритм действий», — заключает Владислав Мандрык.

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