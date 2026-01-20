Выплаты военным во время лечения: когда могут прекратить
Длительное лечение после ранения или болезни — это сложный процесс, который имеет ваши юридические нюансы. Особенно когда лечение длится более 4 месяцев.
Об этом пишет Волынский областной ТЦК.
Когда выплаты могут прекратить
Согласно законодательству (ч. 11 ст. 10−1 Закона Украины о социальной и правовой защите военнослужащих), общее время непрерывного пребывания на лечении с сохранением денежного довольствия не может превышать
Действующие нормы законодательства четко ограничивают сроки лечения с сохранением финансового обеспечения. В частности, согласно части 11 статьи 10−1 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих», максимальный срок непрерывного пребывания военнослужащего на лечении с выплатой денежного довольствия составляет один год.
После истечения этого 12-месячного периода воинская часть, как правило, останавливает начисление как основного денежного довольствия, так и дополнительных вознаграждений.
Если защитник продолжает лечение без актуального заключения ВВК, воинская часть может прекратить выплаты намного раньше.
Как подтвердить продолжение выплат
Для этого нужно пройти ВВК и получить заключение о необходимости продолжения лечения. Направления на прохождение военно-врачебной комиссии выдают по обращению:
- командование в/ч (рапорт в Армию+);
- штатные ВВК;
- руководители ТЦК и СП;
- начальник учреждения здравоохранения, где военный проходит лечение;
- органы военного управления, прокуратуры, следователей или суда.
В случае безосновательного прекращения выплат необходимо подать рапорт непосредственному командиру. Если обращение игнорируется или получен отказ, единственный путь решения проблемы — судебный иск.
Поделиться новостью
Также по теме
ПриватБанк меняет тарифы для активных ФЛП с 2026 года (размеры)
Выплаты военным во время лечения: когда могут прекратить
В прошлом году в мире сократили более 200 тыс. IT-работников — исследование
Какой доход семьи дает право на льготы за коммуналку в 2026 году
Аренда с правом выкупа: что меняет закон о жилищной политике
Какие налоги платят ФЛП и что меняет требование касательно НДС