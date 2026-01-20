Выплаты военным во время лечения: когда могут прекратить Сегодня 10:33 — Личные финансы

Длительное лечение после ранения или болезни — это сложный процесс, который имеет ваши юридические нюансы. Особенно когда лечение длится более 4 месяцев.

Об этом пишет Волынский областной ТЦК.

Когда выплаты могут прекратить

Согласно законодательству (ч. 11 ст. 10−1 Закона Украины о социальной и правовой защите военнослужащих), общее время непрерывного пребывания на лечении с сохранением денежного довольствия не может превышать

Действующие нормы законодательства четко ограничивают сроки лечения с сохранением финансового обеспечения. В частности, согласно части 11 статьи 10−1 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих», максимальный срок непрерывного пребывания военнослужащего на лечении с выплатой денежного довольствия составляет один год.

После истечения этого 12-месячного периода воинская часть, как правило, останавливает начисление как основного денежного довольствия, так и дополнительных вознаграждений.

Если защитник продолжает лечение без актуального заключения ВВК, воинская часть может прекратить выплаты намного раньше.

Как подтвердить продолжение выплат

Для этого нужно пройти ВВК и получить заключение о необходимости продолжения лечения. Направления на прохождение военно-врачебной комиссии выдают по обращению:

командование в/ч (рапорт в Армию+);

штатные ВВК;

руководители ТЦК и СП;

начальник учреждения здравоохранения, где военный проходит лечение;

органы военного управления, прокуратуры, следователей или суда.

В случае безосновательного прекращения выплат необходимо подать рапорт непосредственному командиру. Если обращение игнорируется или получен отказ, единственный путь решения проблемы — судебный иск.

