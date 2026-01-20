0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Выплаты военным во время лечения: когда могут прекратить

Личные финансы
55
Выплаты военным во время лечения: когда могут прекратить
Выплаты военным во время лечения: когда могут прекратить
Длительное лечение после ранения или болезни — это сложный процесс, который имеет ваши юридические нюансы. Особенно когда лечение длится более 4 месяцев.
Об этом пишет Волынский областной ТЦК.

Когда выплаты могут прекратить

Согласно законодательству (ч. 11 ст. 10−1 Закона Украины о социальной и правовой защите военнослужащих), общее время непрерывного пребывания на лечении с сохранением денежного довольствия не может превышать
Действующие нормы законодательства четко ограничивают сроки лечения с сохранением финансового обеспечения. В частности, согласно части 11 статьи 10−1 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих», максимальный срок непрерывного пребывания военнослужащего на лечении с выплатой денежного довольствия составляет один год.
После истечения этого 12-месячного периода воинская часть, как правило, останавливает начисление как основного денежного довольствия, так и дополнительных вознаграждений.
Если защитник продолжает лечение без актуального заключения ВВК, воинская часть может прекратить выплаты намного раньше.

Как подтвердить продолжение выплат

Для этого нужно пройти ВВК и получить заключение о необходимости продолжения лечения. Направления на прохождение военно-врачебной комиссии выдают по обращению:
  • командование в/ч (рапорт в Армию+);
  • штатные ВВК;
  • руководители ТЦК и СП;
  • начальник учреждения здравоохранения, где военный проходит лечение;
  • органы военного управления, прокуратуры, следователей или суда.
В случае безосновательного прекращения выплат необходимо подать рапорт непосредственному командиру. Если обращение игнорируется или получен отказ, единственный путь решения проблемы — судебный иск.
По материалам:
Finance.ua
ДеньгиВоенный учетВоеннообязанный
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems