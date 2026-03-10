0 800 307 555
Украинцев предупредили о наказании за торговлю весенними букетами

Весенний букет может обернуться штрафом
С наступлением тепла на улицах традиционно появляются продавцы весенних цветов. Тем не менее, в этом году контроль за торговлей первоцветами значительно усилили. Правоохранители вместе с экоинспекцией проводят рейды в метро, ​​подземных переходах и на рынках, чтобы прекратить продажу редких растений, занесенных в Красную книгу.
Об этом предупреждали в КГГА.

Почему подснежники и другие первоцветы нельзя срывать

Многие раннецветущие растения, в частности белоцвет весенний, подснежники и сон-трава, находятся под государственной охраной. Массовый сбор этих цветов для продажи не позволяет им сформировать семена, из-за чего популяции могут постепенно исчезать.
Директор Департамента защиты окружающей среды Павел Иванов отметил, что из-за войны природные экосистемы Украины и так испытывают значительную нагрузку. Поэтому бережное отношение к биоразнообразию важно для сохранения редких растений. По его словам, каждый купленный букет фактически поддерживает уничтожение первоцветов в природе.

Какие штрафы угрожают за продажу цветов

В рамках ежегодной операции «Первоцвет» мобильные группы правоохранителей фиксируют случаи незаконной торговли редкими растениями.
За продажу подснежников и других первоцветов предусмотрен штраф от 1700 до 3655 гривен.
Кроме этого, у нарушителей конфискуют весь товар без возможности возврата. Также могут насчитать дополнительный ущерб за каждое сорванное растение, что значительно увеличивает сумму наказания.

Как не нарушить закон

Городские власти призывают не покупать лесные первоцветы и не поддерживать таким образом незаконную торговлю.
Вместо этого советуют выбирать цветы, выращенные в специализированных хозяйствах, продаваемых в магазинах с соответствующими документами.
Если в метро, ​​подземных переходах или на остановках общественного транспорта заметили продажу первоцветов, граждан просят сообщать об этом полицию. Это поможет быстрее реагировать на нарушения и уберечь редкие растения.
