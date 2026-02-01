0 800 307 555
Почти 6,4 трлн грн — сумма экологического ущерба Украины от агрессии рф

Казна и Политика
Из-за российской агрессии наибольший ущерб несут почвы Украины
По последним данным, общая сумма экологического ущерба Украины в результате вооруженной агрессии россии уже достигла 6,36 триллиона гривен. Наибольший удар пришелся на украинские грунты. Засорение земель оценивается в 1,31 трлн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Госэкоинспекции.

Атмосфера

Вражеские обстрелы превращают воздух в яд. Горение нефтепродуктов причинило ущерб на 177,5 млрд грн, поскольку было сожжено более 4,1 млн тонн топлива.
Масштабные лесные пожары, охватившие 158,5 тыс. га, прибавили еще 961,9 млрд грн к общему счету. Даже небольшие локальные возгорания на смежной площади 3,4 млн м² стоили экологии более 6,3 млрд грн.

Водные ресурсы

Наши реки и озера страдают от токсического загрязнения и физического засорения. Загрязнение водных объектов оценивается в 75,8 млрд грн при объеме 36,2 тыс. тонн вредных веществ. Масса засорения водоемов составила 42,4 млн кг, что стоит экосистеме 9,8 млрд грн. Самовольное использование 21,1 млрд. м³ воды причинило ущерб на 35,0 млрд. грн.

Земля

Наибольший финансовый удар пришелся на украинские грунты. Только засорение земель оценивается в 1,31 трлн грн, охватив территорию в 25,1 млн м². Прямое загрязнение почв на площади 1,4 млн м² прибавило к ущербу еще 22,3 млрд грн.

Природно-заповедный фонд

Повреждение растительного мира на площади 28,5 тыс. га стоит государству 275,7 млрд грн. Более того, уничтожение более 82,6 млн. деревьев и растений оценено в 1,04 трлн грн. Не менее трагична потеря животного мира — более 75,2 тыс. особей погибло, что нанесло ущерб на 163,4 млн грн.
По материалам:
Діло
