В ЕС назвали сроки, когда Украина получит первые деньги по кредиту на €90 миллиардов Сегодня 15:33 — Казна и Политика

Европейский комиссар по экономике и производительности Валдис Домбровскис

Европейский Союз планирует предоставить Украине первый пакет финансовой поддержки в рамках кредитной программы в размере 90 млрд евро в начале апреля 2026 года.

Об этом сообщил европейский комиссар по вопросам экономики и производительности Валдис Домбровскис.

Productive discussion with @SergiiMarchenk3 and @FedorovMykhailo on the preparation of 🇺🇦 Ukraine support loan.



We’re working toward approval of a €90bn package for 2026–27, aiming for the first 🇪🇺 disbursement in early April. pic.twitter.com/DzpsaYeMDM — Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) January 29, 2026

Еврокомиссар сообщил, что обсудил подготовку выплаты с министром финансов Украины Сергеем Марченко и министром обороны Михаилом Федоровым.

«Мы работаем над утверждением пакета на €90 млрд на 2026−2027 годы, планируя первую выплату в начале апреля», — написал Домбровскис.

Что известно о репарационном кредите для Украины

Европейская комиссия 14 января приняла пакет законодательных предложений, открывающий возможность предоставления Украине кредита в размере 90 млрд евро от Европейского Союза. Средства предназначены для покрытия финансовых и военных нужд Украины в 2026—2027 годах.

Общий объем финансирования в 90 млрд евро будет распределен следующим образом:

30 млрд евро — на бюджетную поддержку Украины;

60 млрд евро — на военную поддержку.

Предоставление средств связано с выполнением реформ, направленных на дальнейшее приближение Украины к членству в Европейском Союзе.

В то же время, предложение Еврокомиссии по репарационному кредиту остается предметом дальнейших переговоров.

Замороженные российские активы будут оставаться заблокированными до завершения войны и репарации. Это значит, что Украине не придется возвращать кредит до тех пор, пока не будут осуществлены репарационные выплаты.

