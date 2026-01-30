0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В ЕС назвали сроки, когда Украина получит первые деньги по кредиту на €90 миллиардов

Казна и Политика
94
Европейский комиссар по экономике и производительности Валдис Домбровскис
Европейский комиссар по экономике и производительности Валдис Домбровскис
Европейский Союз планирует предоставить Украине первый пакет финансовой поддержки в рамках кредитной программы в размере 90 млрд евро в начале апреля 2026 года.
Об этом сообщил европейский комиссар по вопросам экономики и производительности Валдис Домбровскис.
Еврокомиссар сообщил, что обсудил подготовку выплаты с министром финансов Украины Сергеем Марченко и министром обороны Михаилом Федоровым.
«Мы работаем над утверждением пакета на €90 млрд на 2026−2027 годы, планируя первую выплату в начале апреля», — написал Домбровскис.

Что известно о репарационном кредите для Украины

Европейская комиссия 14 января приняла пакет законодательных предложений, открывающий возможность предоставления Украине кредита в размере 90 млрд евро от Европейского Союза. Средства предназначены для покрытия финансовых и военных нужд Украины в 2026—2027 годах.
Общий объем финансирования в 90 млрд евро будет распределен следующим образом:
  • 30 млрд евро — на бюджетную поддержку Украины;
  • 60 млрд евро — на военную поддержку.
Читайте также
Предоставление средств связано с выполнением реформ, направленных на дальнейшее приближение Украины к членству в Европейском Союзе.
В то же время, предложение Еврокомиссии по репарационному кредиту остается предметом дальнейших переговоров.
Замороженные российские активы будут оставаться заблокированными до завершения войны и репарации. Это значит, что Украине не придется возвращать кредит до тех пор, пока не будут осуществлены репарационные выплаты.
По материалам:
Finance.ua
ЕСЕврокомиссия
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems