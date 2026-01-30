В ЕС назвали сроки, когда Украина получит первые деньги по кредиту на €90 миллиардов
Европейский Союз планирует предоставить Украине первый пакет финансовой поддержки в рамках кредитной программы в размере 90 млрд евро в начале апреля 2026 года.
Об этом сообщил европейский комиссар по вопросам экономики и производительности Валдис Домбровскис.
Productive discussion with @SergiiMarchenk3 and @FedorovMykhailo on the preparation of 🇺🇦 Ukraine support loan.— Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) January 29, 2026
We’re working toward approval of a €90bn package for 2026–27, aiming for the first 🇪🇺 disbursement in early April. pic.twitter.com/DzpsaYeMDM
Еврокомиссар сообщил, что обсудил подготовку выплаты с министром финансов Украины Сергеем Марченко и министром обороны Михаилом Федоровым.
«Мы работаем над утверждением пакета на €90 млрд на 2026−2027 годы, планируя первую выплату в начале апреля», — написал Домбровскис.
Что известно о репарационном кредите для Украины
Европейская комиссия 14 января приняла пакет законодательных предложений, открывающий возможность предоставления Украине кредита в размере 90 млрд евро от Европейского Союза. Средства предназначены для покрытия финансовых и военных нужд Украины в 2026—2027 годах.
Общий объем финансирования в 90 млрд евро будет распределен следующим образом:
- 30 млрд евро — на бюджетную поддержку Украины;
- 60 млрд евро — на военную поддержку.
Предоставление средств связано с выполнением реформ, направленных на дальнейшее приближение Украины к членству в Европейском Союзе.
В то же время, предложение Еврокомиссии по репарационному кредиту остается предметом дальнейших переговоров.
Замороженные российские активы будут оставаться заблокированными до завершения войны и репарации. Это значит, что Украине не придется возвращать кредит до тех пор, пока не будут осуществлены репарационные выплаты.
