Денежное довольствие военных проверят: о чем идет речь

Казна и Политика
Счетная палата начала аудит соответствия денежного довольствия военнослужащих Вооруженных Сил Украины.
Об этом сообщила Счетная палата.

О чем идет речь

Значительный объем бюджетных расходов направляются на денежное довольствие военнослужащих, реагируя также на обращение граждан о несовершенстве порядка начисления и выплаты соответствующих средств, в том числе единовременного денежного пособия.
Аудит направлен на обеспечение законности использования бюджетных средств в этой сфере, повышение прозрачности и подотчетности финансирования выплат военнослужащим, а также предотвращение нарушений их социальных прав.

Что оценят аудиторы

  • соблюдение требований законодательства и нормативно-правовых актов при планировании, назначении, начислении и выплате денежного довольствия военнослужащим;
  • соответствие практики осуществления выплат установленным условиям и основаниям, в частности, по выплате единовременного денежного пособия;
  • способность системы внутреннего контроля Министерство обороны Украины обеспечивать законность, своевременность и полноту выполнения социальных обязательств перед военнослужащими.

Кто участвует

К осуществлению этого контроля привлечены государственные аудиторы Департамента контроля (аудита) в сфере обороны, безопасности, судопроизводства, правоохранительной деятельности и юстиции, а также территориальные управления Счетной палаты.
Ранее Finance.ua писал, что из-за сложной процедуры и недостаточной осведомленности многие военные не обращаются за причитающимися им выплатами или не оспаривают неправомерные отказы. Юристы общественной организации «Принцип» рассказали, какие мифы чаще всего мешают защитникам получить деньги от государства.
Напомним, в Вооруженных силах Украины нет такого понятия, как зарплата. Вместо этого военным выплачивают денежное довольствие. Его размер нестабильный и зависит от многих факторов. Кроме того, защитники и их семьи имеют право на ряд льгот и социальных гарантий.
Finance.ua рассказывал, из чего состоит кошелек защитника и какие изменения в выплатах и льготах ожидаются в 2026 году.
Денежные выплаты военнослужащим регламентируются приказом Министерства обороны № 260. Согласно документу есть ежемесячные основные и дополнительные, а также разовые дополнительные виды денежного довольствия.
Минимальный размер денежного довольствия в 2026 году составляет 20 130 гривен для рекрута. Далее все зависит от большого количества факторов: звания, должности, выслуги лет и т. д. Также на размер денежного довольствия влияет вид и род войск.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
ВоеннообязанныйВоеннослужащий
