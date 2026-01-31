Украина сохранила уровень макрофинансовой стабильности несмотря на войну — Гетманцев
С начала полномасштабной войны Украина сумела сохранить макрофинансовую стабильность, несмотря на беспрецедентные вызовы для экономики. Решающую роль в этом сыграли международная поддержка и внутренняя финансовая политика.
Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью Новости.LIVE.
По словам Гетманцева, в мировой практике почти нет примеров стран, которые во время войны демонстрировали бы столь высокий уровень управляемости финансовых процессов.
Он подчеркнул, что сочетание внешней финансовой помощи с ответственной бюджетной и налоговой политикой позволило Украине стабильно финансировать приоритетные потребности государства.
Я не знаю ни одной страны, которая в сопоставимых условиях имела бы такой уровень макрофинансовой стабильности, такой уровень дисциплины в сборе налогов и управляемости всех финансовых процессов, когда такое нападение и расходы. Действительно, здесь велика роль партнеров, которые помогают нам финансировать военные расходы, но благодаря правильным решениям внутри ситуация не только удержалась, но и поддерживается устойчивость в течение самого большого конфликта в Европе с 1945 года.
— сказал Гетманцев.
