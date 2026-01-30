0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Ирландия выделяет Украине 25 миллионов евро на поддержку энергетической инфраструктуры

Казна и Политика
11
Ирландия выделяет Украине 25 миллионов евро на поддержку энергетической инфраструктуры
Ирландия выделяет Украине 25 миллионов евро на поддержку энергетической инфраструктуры
Правительство Ирландии одобрило выделение Украине 25 млн евро на поддержку энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига в соцсети Х.
Глава украинской дипломатии поблагодарил министра иностранных дел, торговли и обороны Ирландии Хелен МакЭнти и правительство Ирландии за одобрение €25 миллионов для поддержки энергетической инфраструктуры Украины.
«Этот жизненно важный вклад приходит в критическое время, когда общины по всей Украине страдают из-за перебоев с отоплением, вызванных российскими атаками во время одной из самых суровых зим за последние годы», — отметил Сибига.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems