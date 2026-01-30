Ирландия выделяет Украине 25 миллионов евро на поддержку энергетической инфраструктуры
Правительство Ирландии одобрило выделение Украине 25 млн евро на поддержку энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига в соцсети Х.
Глава украинской дипломатии поблагодарил министра иностранных дел, торговли и обороны Ирландии Хелен МакЭнти и правительство Ирландии за одобрение €25 миллионов для поддержки энергетической инфраструктуры Украины.
«Этот жизненно важный вклад приходит в критическое время, когда общины по всей Украине страдают из-за перебоев с отоплением, вызванных российскими атаками во время одной из самых суровых зим за последние годы», — отметил Сибига.
