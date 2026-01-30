Ирландия выделяет Украине 25 миллионов евро на поддержку энергетической инфраструктуры Сегодня 19:33 — Казна и Политика

Ирландия выделяет Украине 25 миллионов евро на поддержку энергетической инфраструктуры

Правительство Ирландии одобрило выделение Украине 25 млн евро на поддержку энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига в соцсети Х.

Глава украинской дипломатии поблагодарил министра иностранных дел, торговли и обороны Ирландии Хелен МакЭнти и правительство Ирландии за одобрение €25 миллионов для поддержки энергетической инфраструктуры Украины.

«Этот жизненно важный вклад приходит в критическое время, когда общины по всей Украине страдают из-за перебоев с отоплением, вызванных российскими атаками во время одной из самых суровых зим за последние годы», — отметил Сибига.

Укрінформ По материалам:

