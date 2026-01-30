В Украине растет количество забронированных. В Минэкономики объяснили, как это влияет на экономику
В течение года количество граждан Украины, забронированных от мобилизации, выросло на несколько сотен тысяч и сейчас составляет около 1,3 млн человек.
Об этом сообщил министр экономики Украины Алексей Соболев в ходе дискуссии «Новая страна: ключевые вопросы», передает LB.ua.
По словам министра, механизм бронирования оказывает непосредственное влияние на процесс мобилизации, поэтому государство должно соблюдать баланс между потребностями экономики и обороны.
«На самом деле бронирование за последний год выросло. У нас было где-то миллион забронированных людей, сейчас — где-то миллион триста», — отметил Соболев.
Он добавил, что ранее со стороны военных поступало обращение о необходимости сокращения количества забронированных лиц.
Воздействие бронирования на экономику
Министр подчеркнул, что бронирование оказывает положительный эффект для экономики. В частности, оно стимулирует работников исходить из теневых трудовых отношений.
«Люди, которых бронируют, выходят из серого рынка занятости. Это позволило поднять требования для компании, которые бронируют работников, в том числе по средней зарплате. Это высвободило десятки миллиардов средств», — сказал он.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что с 1 февраля начинают действовать новые правила бронирования работников от мобилизации. Ключевое изменение касается минимального уровня заработной платы, позволяющего предприятиям бронировать работников, работающих в сфере критической инфраструктуры или обороны. Так, минимальный порог заработной платы для бронирования работников составит 21 617 грн.
По данным Харьковского IT Кластера, сейчас бронирование от мобилизации имеют около 18−20 тысяч айтишников. Для сравнения, в июне 2025 года этот показатель был на уровне 15−18 тысяч человек.
Поделиться новостью
Также по теме
В Украине растет количество забронированных. В Минэкономики объяснили, как это влияет на экономику
ПФУ будет проверять суммы пенсионных сборов по нотариальным договорам
Области-лидеры по уплате сбора за парковку в 2025 году
Международная поддержка будет способствовать стабильности гривны в 2026 году — Пышний
Сколько налогов заплатил ІТ-бизнес Украины в 2025 году (инфографика)
Военный сбор: поступления выросли более чем в три раза