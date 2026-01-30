В Украине растет количество забронированных. В Минэкономики объяснили, как это влияет на экономику Сегодня 10:25 — Казна и Политика

Количество забронированных украинцев выросло до 1,3 млн

В течение года количество граждан Украины, забронированных от мобилизации, выросло на несколько сотен тысяч и сейчас составляет около 1,3 млн человек.

Об этом сообщил министр экономики Украины Алексей Соболев в ходе дискуссии «Новая страна: ключевые вопросы», передает LB.ua.

По словам министра, механизм бронирования оказывает непосредственное влияние на процесс мобилизации, поэтому государство должно соблюдать баланс между потребностями экономики и обороны.

«На самом деле бронирование за последний год выросло. У нас было где-то миллион забронированных людей, сейчас — где-то миллион триста», — отметил Соболев.

Он добавил, что ранее со стороны военных поступало обращение о необходимости сокращения количества забронированных лиц.

Воздействие бронирования на экономику

Министр подчеркнул, что бронирование оказывает положительный эффект для экономики. В частности, оно стимулирует работников исходить из теневых трудовых отношений.

«Люди, которых бронируют, выходят из серого рынка занятости. Это позволило поднять требования для компании, которые бронируют работников, в том числе по средней зарплате. Это высвободило десятки миллиардов средств», — сказал он.

21 617 грн. Напомним, ранее Finance.ua писал , что с 1 февраля начинают действовать новые правила бронирования работников от мобилизации. Ключевое изменение касается минимального уровня заработной платы, позволяющего предприятиям бронировать работников, работающих в сфере критической инфраструктуры или обороны. Так, минимальный порог заработной платы для бронирования работников составит

По данным Харьковского IT Кластера, сейчас бронирование от мобилизации имеют около 18−20 тысяч айтишников. Для сравнения, в июне 2025 года этот показатель был на уровне 15−18 тысяч человек.

