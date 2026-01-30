ПФУ будет проверять суммы пенсионных сборов по нотариальным договорам Сегодня 09:33 — Казна и Политика

На сайте Верховной Рады зарегистрирован законопроект № 14398 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно контроля за полнотой начисления и уплаты сбора на обязательное государственное пенсионное страхование.

О чем идет речь

Документ предлагает внести изменения в законы «О нотариате» и «О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование».

Нотариусы обязаны предоставлять справки о сумме нотариально удостоверенных договоров по запросу налоговых органов или Пенсионного фонда Украины в течение 10 рабочих дней.

Кроме того, ПФУ и его территориальные органы получат право проверять, правильно ли уплачиваются сборы по отдельным видам хозяйственных операций.

Цель

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, действующее законодательство не содержит четкого определения органа, ответственного за контроль за уплатой сбора, а Пенсионный фонд Украины формально не имел права проверять отдельные виды хозяйственных операций на полноту начислений.

В карточке законопроекта указано, что Комитет Верховной Рады Украины по социальной политике и защите прав ветеранов должен доработать проект закона и представить его на рассмотрение во втором чтении.

