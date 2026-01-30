0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ПФУ будет проверять суммы пенсионных сборов по нотариальным договорам

Казна и Политика
43
ПФУ будет проверять суммы пенсионных сборов по нотариальным договорам
ПФУ будет проверять суммы пенсионных сборов по нотариальным договорам
На сайте Верховной Рады зарегистрирован законопроект № 14398 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно контроля за полнотой начисления и уплаты сбора на обязательное государственное пенсионное страхование.

О чем идет речь

Документ предлагает внести изменения в законы «О нотариате» и «О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование».
Нотариусы обязаны предоставлять справки о сумме нотариально удостоверенных договоров по запросу налоговых органов или Пенсионного фонда Украины в течение 10 рабочих дней.
Кроме того, ПФУ и его территориальные органы получат право проверять, правильно ли уплачиваются сборы по отдельным видам хозяйственных операций.

Цель

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, действующее законодательство не содержит четкого определения органа, ответственного за контроль за уплатой сбора, а Пенсионный фонд Украины формально не имел права проверять отдельные виды хозяйственных операций на полноту начислений.
В карточке законопроекта указано, что Комитет Верховной Рады Украины по социальной политике и защите прав ветеранов должен доработать проект закона и представить его на рассмотрение во втором чтении.
По материалам:
Судебно-юридична газета
Пенсия
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems