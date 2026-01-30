Крупные налогоплательщики перечислили в бюджет почти половину всех поступлений
В Сводный бюджет Украины в 2025 году от крупных плательщиков поступило 953,2 млрд грн налогов и сборов. Это 46,5% всех бюджетных поступлений, которые администрирует налоговая.
Об этом сообщила и. о. главы ГНС Леся Карнаух.
По сравнению с 2024 годом поступления увеличились на 7,4% (65,6 млрд гривен).
Какие налоговые поступления выросли больше всего
Наибольший рост:
- налог и сбор на доходы физических лиц — +41,8 млрд грн (+133,2%);
- НДС — +14,3 млрд грн (+106,1%);
- акцизный налог с производимых в Украине подакцизных товаров — +13,5 млрд грн (+112,8%).
«Мы благодарны каждому, кто при всех вызовах войны ответственно платит налоги, сохраняет рабочие места и поддерживает экономику страны. Несмотря на общий рост, вооруженная агрессия россии существенно ударила по деятельности крупных предприятий. Разрушение производственных мощностей, оккупация территорий, логистические перебои и дефицит энергоресурсов привели к снижению доходности и налоговых платежей в ряде ключевых отраслей», — отметила Карнаух.
Читайте также
Как следствие, в прошлом году почти 40% крупных налогоплательщиков уменьшили свои отчисления в бюджет. В частности, речь идет о перерабатывающей промышленности, добывающей промышленности и разработке карьеров, транспорте, складском хозяйстве и почтовой и курьерской деятельности, оптовой и розничной торговле, поставках электроэнергии и газа.
Поделиться новостью
Также по теме
Крупные налогоплательщики перечислили в бюджет почти половину всех поступлений
В Украине растет количество забронированных. В Минэкономики объяснили, как это влияет на экономику
ПФУ будет проверять суммы пенсионных сборов по нотариальным договорам
Области-лидеры по уплате сбора за парковку в 2025 году
Международная поддержка будет способствовать стабильности гривны в 2026 году — Пышний
Сколько налогов заплатил ІТ-бизнес Украины в 2025 году (инфографика)