Крупные налогоплательщики перечислили в бюджет почти половину всех поступлений

Казна и Политика
20
Поступления от крупных налогоплательщиков выросли на 7,4%
Поступления от крупных налогоплательщиков выросли на 7,4%
В Сводный бюджет Украины в 2025 году от крупных плательщиков поступило 953,2 млрд грн налогов и сборов. Это 46,5% всех бюджетных поступлений, которые администрирует налоговая.
Об этом сообщила и. о. главы ГНС Леся Карнаух.
По сравнению с 2024 годом поступления увеличились на 7,4% (65,6 млрд гривен).

Какие налоговые поступления выросли больше всего

Наибольший рост:
  • налог и сбор на доходы физических лиц — +41,8 млрд грн (+133,2%);
  • НДС — +14,3 млрд грн (+106,1%);
  • акцизный налог с производимых в Украине подакцизных товаров — +13,5 млрд грн (+112,8%).
«Мы благодарны каждому, кто при всех вызовах войны ответственно платит налоги, сохраняет рабочие места и поддерживает экономику страны. Несмотря на общий рост, вооруженная агрессия россии существенно ударила по деятельности крупных предприятий. Разрушение производственных мощностей, оккупация территорий, логистические перебои и дефицит энергоресурсов привели к снижению доходности и налоговых платежей в ряде ключевых отраслей», — отметила Карнаух.
Как следствие, в прошлом году почти 40% крупных налогоплательщиков уменьшили свои отчисления в бюджет. В частности, речь идет о перерабатывающей промышленности, добывающей промышленности и разработке карьеров, транспорте, складском хозяйстве и почтовой и курьерской деятельности, оптовой и розничной торговле, поставках электроэнергии и газа.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Налоги
