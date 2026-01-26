0 800 307 555
Налоговая сократила количество проверок — причины

ГНС будет меньше проверять предпринимателей
Государственная налоговая служба сознательно сокращает количество проверок предприятий. Это часть нового подхода: вместо давления больше доверия и постоянный диалог с бизнесом.
Об этом сообщила пресс-служба ГНС.

Меньше проверок после введения моратория

После введения моратория на проверки их количество уменьшилось более чем на четверть — на 27%.
Если в июле 2025 года было проведено около 3,6 тысяч фактических проверок, то в декабре их количество снизилось до 2,6 тысяч.
По словам и. о. главы ГНС Леси Карнаух, государство устраняет искусственные препятствия для бизнеса, который платит налоги и работает даже в сложных условиях войны.

Поддержка только для честного бизнеса

Карнаух подчеркнула, что поддержка будет только тем предприятиям, которые работают прозрачно и честно.
Она также уточнила, что мораторий не означает полного запрета проверок. Контроль остается, но теперь он будет ориентирован на риск — будут проверять только там, где есть реальные основания или нарушения.
Такой же принцип применили и при составлении плана-графика проверок на этот год. Он открыт и доступен, чтобы бизнес понимал, как работает ГНС.
В то же время подчеркиваем, что проверки не отменены для предприятий, работающих с подакцизными товарами.
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
НалогиБизнесФЛП
