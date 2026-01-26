Налоговая сократила количество проверок — причины Сегодня 09:15

ГНС будет меньше проверять предпринимателей

Государственная налоговая служба сознательно сокращает количество проверок предприятий. Это часть нового подхода: вместо давления больше доверия и постоянный диалог с бизнесом.

Об этом сообщила пресс-служба ГНС.

Меньше проверок после введения моратория

После введения моратория на проверки их количество уменьшилось более чем на четверть — на 27%.

Если в июле 2025 года было проведено около 3,6 тысяч фактических проверок, то в декабре их количество снизилось до 2,6 тысяч.

По словам и. о. главы ГНС Леси Карнаух, государство устраняет искусственные препятствия для бизнеса, который платит налоги и работает даже в сложных условиях войны.

Поддержка только для честного бизнеса

Карнаух подчеркнула, что поддержка будет только тем предприятиям, которые работают прозрачно и честно.

Она также уточнила, что мораторий не означает полного запрета проверок. Контроль остается, но теперь он будет ориентирован на риск — будут проверять только там, где есть реальные основания или нарушения.

Такой же принцип применили и при составлении плана-графика проверок на этот год. Он открыт и доступен, чтобы бизнес понимал, как работает ГНС.

В то же время подчеркиваем, что проверки не отменены для предприятий, работающих с подакцизными товарами.

