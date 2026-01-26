Налоговая сократила количество проверок — причины
Государственная налоговая служба сознательно сокращает количество проверок предприятий. Это часть нового подхода: вместо давления больше доверия и постоянный диалог с бизнесом.
Об этом сообщила пресс-служба ГНС.
Меньше проверок после введения моратория
После введения моратория на проверки их количество уменьшилось более чем на четверть — на 27%.
Если в июле 2025 года было проведено около 3,6 тысяч фактических проверок, то в декабре их количество снизилось до 2,6 тысяч.
По словам и. о. главы ГНС Леси Карнаух, государство устраняет искусственные препятствия для бизнеса, который платит налоги и работает даже в сложных условиях войны.
Поддержка только для честного бизнеса
Карнаух подчеркнула, что поддержка будет только тем предприятиям, которые работают прозрачно и честно.
Она также уточнила, что мораторий не означает полного запрета проверок. Контроль остается, но теперь он будет ориентирован на риск — будут проверять только там, где есть реальные основания или нарушения.
Такой же принцип применили и при составлении плана-графика проверок на этот год. Он открыт и доступен, чтобы бизнес понимал, как работает ГНС.
В то же время подчеркиваем, что проверки не отменены для предприятий, работающих с подакцизными товарами.
Поделиться новостью
Также по теме
Эксперт объяснил причину жестких отключений в столице
Гетманцев анонсировал масштабную программу жилищных кредитов под 3%
«Укрзализныця» получила 2 тыс. тонн высокотехнологичных рельсов Р-65 от японского производителя
Дефицит государственного бюджета в еврозоне и ЕС составляет 3,2% ВВП
Налоговая сократила количество проверок — причины
Бизнес ожидает дальнейшей валютной либерализации в 2026 году — опрос ЕБА