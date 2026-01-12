Налоговые проверки в 2026 году — что нужно знать предпринимателям Сегодня 09:17 — Личные финансы

Налоговые проверки в 2026 году — что нужно знать предпринимателям

Государственная налоговая служба Украины сформировала план-график проверок на 2026 год с применением обновленного риск-ориентированного подхода. Для украинских предпринимателей это важно знать заблаговременно, ведь подход к отбору налогоплательщиков для проверок стал более адресным и зависит от финансовых показателей бизнеса.

Об этом напомнили в налоговой.

Новый подход к планированию проверок

При подготовке плана-графика ГНС ​​использовала секторальный и отраслевой анализ, а также учла результаты экспериментального проекта по управлению налоговыми рисками, который налоговые органы внедряли в 2025 году.

Ключевая особенность этого подхода — превентивность. Он направлен на поощрение добровольного соблюдения налогового законодательства и уменьшение административной нагрузки на добросовестных налогоплательщиков.

Кого будут проверять в 2026 году

Контрольные меры будут применяться исключительно к тем налогоплательщикам, в деятельности которых выявлены признаки налоговых рисков. Речь идет, в частности, о возможных нарушениях налогового законодательства и возможных недоплатах в бюджет.

ГНС отмечает: включение налогоплательщика в план-график не является автоматическим подтверждением наличия нарушений. В то же время, отсутствие бизнеса в обнародованном плане-графике также не гарантирует, что его не включат позже.

План-график документальных плановых проверок корректируется дважды в год. При таких корректировках учитываются показатели деятельности налогоплательщика за последний отчетный период, в частности данные налоговой и финансовой отчетности за 2025 год.

Фактически это означает: предприниматели, которые улучшат финансово-экономические показатели и уровень уплаты налогов, в частности, по результатам годового декларирования, могут быть исключены из плана-графика. В то же время, субъекты хозяйствования с высокими расчетными рисками могут быть в него включены.

Как предпринимателям снизить налоговые риски

ГНС советует налогоплательщикам:

представлять достоверные показатели деклараций по налогу на прибыль и НДС по результатам деятельности в 2025 году;

при необходимости привести в соответствие уже представленные декларации;

проверить на веб-портале ГНС показатели уровня уплаты налогов по соответствующему КВЭД и налоговым периодам;

сравнить эти данные с показателями собственной налоговой отчетности;

добровольно задекларировать и уплатить налоговые обязательства на уровне других участников отрасли.

В ГНС рекомендуют предпринимателям системно анализировать собственные финансовые показатели и своевременно использовать предусмотренные законодательством возможности для их корректировки. Это может снизить риски попадания в план налоговых проверок в 2026 году.

