Оклад в валюте: какой курс использовать при пересчете в гривны
Украинское законодательство разрешает определять размер заработной платы работника в иностранной валюте. В то же время, фактическое начисление и выплата зарплаты должны производиться исключительно в гривнах.
Что разрешает закон
Стороны трудового договора могут установить размер заработной платы иностранной валюте. Это не противоречит положениям статей 192 и 533 Гражданского кодекса Украины.
Следовательно, в штатном расписании, приказе о принятии на работу или трудовом контракте оклад может быть указан в валюте.
Несмотря на возможность определять оклад в валюте, выплата заработной платы должна производиться исключительно в национальной валюте Украины. Это прямо предусмотрено статьей 23 Закона Украины «Об оплате труда».
Какой курс использовать для пересчета
Согласно статье 533 Гражданского кодекса Украины, если обязательство определено в иностранной валюте, сумма выплаты в гривнах определяется по официальному курсу на дату платежа, если иное не установлено договором или законом.
Таким образом:
- по умолчанию применяется курс НБУ на дату начисления или выплаты зарплаты;
- однако трудовым или коллективным договором можно предусмотреть иной порядок перерасчета.
