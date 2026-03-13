0 800 307 555
Оклад в валюте: какой курс использовать при пересчете в гривны

Личные финансы
Сумма выплаты в гривнах определяется по официальному курсу на дату платежа
Украинское законодательство разрешает определять размер заработной платы работника в иностранной валюте. В то же время, фактическое начисление и выплата зарплаты должны производиться исключительно в гривнах.
Что разрешает закон

Стороны трудового договора могут установить размер заработной платы иностранной валюте. Это не противоречит положениям статей 192 и 533 Гражданского кодекса Украины.
Следовательно, в штатном расписании, приказе о принятии на работу или трудовом контракте оклад может быть указан в валюте.
Несмотря на возможность определять оклад в валюте, выплата заработной платы должна производиться исключительно в национальной валюте Украины. Это прямо предусмотрено статьей 23 Закона Украины «Об оплате труда».

Какой курс использовать для пересчета

Согласно статье 533 Гражданского кодекса Украины, если обязательство определено в иностранной валюте, сумма выплаты в гривнах определяется по официальному курсу на дату платежа, если иное не установлено договором или законом.
Таким образом:
  • по умолчанию применяется курс НБУ на дату начисления или выплаты зарплаты;
  • однако трудовым или коллективным договором можно предусмотреть иной порядок перерасчета.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что средняя заработная плата в Украине по состоянию на январь 2026 года составила 27 975 грн. Это на 9,5% или на 2 951 грн меньше по сравнению с декабрем 2025 года.
Как пояснил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, сокращение среднего уровня зарплат в январе объясняется сезонными факторами. В частности, на показатель повлияли выплаты премий, отпускных и погашение задолженностей по зарплате в конце года.
