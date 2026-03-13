Зарплаты в Украине будут расти: большинство работодателей готовят повышение Сегодня 10:02 — Личные финансы

Украинские компании планируют повышать зарплаты работникам

Большинство украинских работодателей планируют повышать зарплаты в 2026 году, хотя прошлый год для бизнеса был непростым и сопровождался даже сокращением доходов части работников.

Об этом свидетельствуют результаты исследования «Барометр рынка труда 2025. Прогнозы на 2026 год», проведенного компанией Grc.ua.

82,6% работодателей планируют повышение зарплат

По данным исследования, 82,6% компаний намерены повысить оплату труда в 2026 году. Чаще всего речь идет об умеренном росте доходов работников. В частности:

около 50% работодателей планируют повышение зарплат на 11−20%;

почти 28% компаний рассматривают повышение менее чем на 10%;

только 4,7% организаций готовы увеличить зарплаты на 21−30%.

Еще 12,7% компаний не планируют менять уровень оплаты труда, а 4,7% работодателей уже сейчас допускают сокращение зарплат в 2026 году.

Чаще всего о возможном снижении доходов говорят в сферах FMCG, безопасности и охране, производстве и страховании — отраслях, наиболее чувствительно реагирующих на изменения потребительского спроса.

В 2025 году части работников снизили зарплаты

Предыдущий год для украинского рынка труда стал годом компромиссов. Несмотря на заявления бизнеса о необходимости сохранять конкурентные зарплаты, 15% работников в 2025 году столкнулись с сокращением оплаты труда. Это на 2% больше, чем годом ранее.

В то же время 61,6% работодателей называли сохранение конкурентной зарплаты одной из ключевых задач. Основными причинами стали дефицит кадров, сложность закрытия вакансий и высокие ожидания кандидатов. В таких условиях зарплата остается одним из главных инструментов удержания работников.

Бонусы в основном не изменятся

Бонусная часть доходов работников, вероятно, останется без существенных изменений. Более 79% работодателей не планируют пересматривать премиальные выплаты по сравнению с 2025 годом.

Среди компаний, которые все же готовы увеличивать бонусы, большинство также планируют умеренный рост — в пределах 11−20%.

В общем, ситуация на рынке труда остается сдержанной: бизнес пытается балансировать между необходимостью удерживать работников и ограниченными финансовыми возможностями. В то же время, большинство компаний рассматривают повышение зарплат как один из ключевых шагов в 2026 году.

средняя зарплата в вакансиях составляет 27 500 грн. В то же время ожидания кандидатов отличаются в зависимости от пола: Ранее мы сообщали , что по данным Work.ua,В то же время ожидания кандидатов отличаются в зависимости от пола:

средние зарплатные ожидания мужчин в резюме — 30 000 грн ;

в резюме — ; у женщин — 25 000 грн.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.