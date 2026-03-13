Депозиты для бизнеса: сколько можно заработать Сегодня 09:50 — Кредит&Депозит

Депозиты для бизнеса

Деньги должны работать. Украинцы, держащие собственные сбережения в украинских банках, прекрасно понимают это правило.

Но что с деньгами на счетах украинских компаний? Можно ли заработать на временно не привлеченных средствах на счетах юридических лиц? Можно. Более того, есть несколько разнообразных вариантов подобного заработка.

Finance.ua изучили эту тему.

Депозиты для юридических лиц

Так же, как и для физлиц, коммерческие банки предлагают оформление депозитов для юридических лиц разных форм собственности и физических лиц-предпринимателей. Рассмотрим какие могут быть депозиты для юридических лиц.

Например, àбанк предлагает юридическим лицам депозит «Срочный» и «Срочный без досрочного расторжения» на разные сроки:

7−14 дней;

15−30 дней

31−60 дней;

61−92 дня;

93−180 дней;

181−270 дней;

и более чем на 271 день.

Соответственно, ставки по таким депозитам составляют от 5,5% до 11% годовых для депозита «Срочный» и от 6% до 11,5% для депозита «Срочный без досрочного расторжения».

Депозит для бизнеса от àбанк

Минимальная сумма депозита для юридических лиц и ФЛП составляет 1 тыс. грн, 200 долларов и 200 евро, причем она одинакова и для юридических лиц, и для ФЛП. Наибольшим спросом у àбанк пользуются гривневые депозиты для юридических лиц сроком на 31 и 93 дня.

Условия, которые предлагает для юридических лиц àбанк, полностью прозрачны. Никаких дополнительных комиссий или расходов как при оформлении, так и при возврате депозита и выплаты процентов.

Еще один вариант — ПриватБанк . Финучреждение предлагает юридическим лицам и ФЛП три вида депозитов:

«Недельный плюс» — краткосрочный депозит сроком на 7 дней с возможностью пополнения, пролонгацией и дифференцированной ставкой, без права досрочного расторжения и с процентной ставкой — 0,1% годовых;

«Срочный депозит» с ежемесячной выплатой процентов на разные сроки: 30−60 дней, 61−90 дней, 91−180 дней, 181−270 дней, 271−366 дней и 367−730 дней. Соответственно ставки по таким депозитам составляют от 2,25% до 8%. Минимальная сумма депозита — 1 грн;

«Текущий депозит» с возможностью свободно распоряжаться денежными средствами на своем счете. Условия депозита предусматривают возможность пополнения и частичного снятия. Минимальный срок — 3 дня, 8 дней или 15 дней; процентная ставка соответственно — 0,10%, 0,15% и 0,20%.

Для депозитов юридических лиц в ПриватБанк предусмотрена возможность открытия и расторжения в режиме 24/7, автоматического продления и пополнения регулярными платежами. Все депозиты можно оформить в мобильном приложении «Приват24 для бизнеса».

Следующий вариант — ПУМБ . Банк предлагает юридическим лицам и ФЛП следующие виды депозитов:

«Стандартный» — на срок от 2 до 366 дней, с возможностью выплаты процентов ежемесячно или в конце срока действия депозита. Процентная ставка зависит от срока, на который оформляется депозит, и может достигать 11% годовых. Минимальная сумма депозита — 100 тыс. грн. Пополнение или частичное снятие не предусмотрено;

«Стандартный с пополнением» — на срок от 2 до 12 месяцев, с возможностью пополнения. Проценты выплачиваются ежемесячно или в конце срока депозита. Минимальная сумма пополнения — 10 тыс. грн. Процентная ставка — до 10,5% годовых;

«Гибкий», позволяющий активно управлять свободными средствами. Депозит оформляется на срок от 30 до 366 дней, не понижающий остаток составляет всего 100 грн. Открывается один депозитный счет, на котором можно размещать несколько параллельных траншей (сделок) в любой момент и с любой срочностью. Процентная ставка — до 10,25% годовых, выплата процентов — ежемесячно или в конце срока действия договора.

«Овернайт»

Также стоит отметить, что кроме срочных депозитов, тот же àбанк предлагает клиентам-юридическим лицам такую ​​услугу, как депозит «Овернайт».

«Овернайт» — это депозитный продукт, позволяющий клиентам не раз размещать свободные средства на короткий срок (одну ночь) в виде транша и получать доход.

Минимальная сумма для размещения на «Овернайте» составляет 1 млн грн. Максимальная — неограниченная. Услуга «Овернайт» доступна только юридическим лицам.

Что интересно: средства на «Овернайт» лежат всего 16 часов в сутки, с 17:00 до 9:00 следующего дня. Когда люди отдыхают, деньги продолжают работать и приносить прибыль в размере 9% годовых на сумму, возложенную на «Овернайт».

Похожим по сути является депозит «Удобный», который предлагают оформить в ПУМБ. Срок вклада составляет один операционный день. Денежные средства размещаются на депозитный счет с текущего счета клиента до 17:00 каждого банковского дня. Возврат средств осуществляется на текущий счет клиента в банке в 9:00 на следующий банковский день за днем поступления средств на депозитный счет, вместе с начисленными процентами.

Процентная ставка устанавливается ежедневно, проценты также выплачиваются ежедневно. Минимальная сумма, которая может быть помещена на подобный депозит, составляет 100 тыс. грн.

«Процент на остаток»

Еще один вариант заработка на средствах на счете юридического лица — услуга «Процент на остаток». Это доход, который банк начисляет на сумму средств, хранящуюся на клиентском текущем счете в гривне. Сейчас по услуге «Процент на остаток» вышеупомянутый àбанк насчитывает 12,5% годовых. Минимальная сумма на счете должна составлять 1 млн грн. Максимальная — неограниченная.

Чтобы иметь возможность воспользоваться услугой «Процент на остаток», юридическое лицо должно иметь в банке активный зарплатный проект, минимум — 5 карт, на которые будет начисляться заработная плата работникам фирмы.

«Доходный счет»

А вот ПУМБ предлагает клиентам-юридическим лицам дополнительный доход с услугой «Доходный счет», позволяющая получать до 5% годовых (в зависимости от суммы) на ежедневный остаток средств без ограничений в пользовании счета. Услуга открывается дистанционно через мобильное приложение или интернет-банкинг ПУМБ, быстро и удобно. Минимальная сумма — 50 тыс. грн. Доступны как пополнение, так и снятие средств, возможность досрочного расторжения и автоматической пролонгации.

Вывод

У юридических лиц есть отличные возможности получать дополнительный доход. Что имеем на выходе? Максимальную эффективность использования средств, работающих и приносящих выгоду даже тогда, когда не задействованы в производственных процессах или расчетах с контрагентами.

