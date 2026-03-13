Какие гранты для бизнеса можно получить (условия и сроки)
Предприниматели смогут получить деньги на генераторы и зарядные станции, чтобы работать и предоставлять услуги украинцам даже при обесточивании и блэкаутах.
Грантовая помощь доступна в рамках программы «Власна справа».
Куда использовать
Государство будет предоставлять единовременное пособие, которое можно использовать исключительно для обеспечения резервного или автономного питания:
- генераторы и их составляющие;
- аккумуляторы и системы накопления энергии;
- инверторы, зарядные устройства; зарядные станции;
- солнечные панели и сопутствующие элементы;
- стабилизаторы напряжения, устройства защиты и коммутации;
- кабельно-проводниковая продукция, элементы подключения, комплекты монтажа и подключения;
- горючее для работы энергооборудования;
- коммунальные услуги по электроснабжению;
- услуги по установке энергооборудования;
- услуги по ремонту энергооборудования.
Средства имеют четкое целевое назначение, чтобы бизнес мог работать даже тогда, когда исчезает свет .
Для кого:
- ФЛПы 2 или 3 группы;
- дата регистрации ФЛП 1 декабря 2025 г. или ранее;
- имеющиеся наемные работники;
- отсутствие задолженности по уплате ЕСВ за наемных работников по состоянию на 26 января 2026 года;
- основной КВЭД по состоянию на 26 января 2026 года относится к разрешенным.
Сумма
Размер пособия будет зависеть от количества наемных работников. Логика проста: чем больше рабочих мест — тем больше поддержка:
- 1 работник — 7 500 грн;
- 2 работника — 9 тыс. грн;
- 3 работника — 10 500 грн;
- 4 работника — 12 тыс. грн;
- 5 работников — 13 500 грн;
- 6+ работников — 15 тыс. грн.
Срок
31 марта 2026 года. Подать заявку можно по этой ссылке.
Читайте больше о грантах для бизнеса в нашей статье:
Какие гранты может получить бизнес и ветераны в Украине: суммы и условия
