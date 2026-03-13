0 800 307 555
Какие гранты для бизнеса можно получить (условия и сроки)

Предприниматели смогут получить деньги на генераторы и зарядные станции, чтобы работать и предоставлять услуги украинцам даже при обесточивании и блэкаутах.
Грантовая помощь доступна в рамках программы «Власна справа».

Куда использовать

Государство будет предоставлять единовременное пособие, которое можно использовать исключительно для обеспечения резервного или автономного питания:
  • генераторы и их составляющие;
  • аккумуляторы и системы накопления энергии;
  • инверторы, зарядные устройства; зарядные станции;
  • солнечные панели и сопутствующие элементы;
  • стабилизаторы напряжения, устройства защиты и коммутации;
  • кабельно-проводниковая продукция, элементы подключения, комплекты монтажа и подключения;
  • горючее для работы энергооборудования;
  • коммунальные услуги по электроснабжению;
  • услуги по установке энергооборудования;
  • услуги по ремонту энергооборудования.
Средства имеют четкое целевое назначение, чтобы бизнес мог работать даже тогда, когда исчезает свет .

Для кого:

  • ФЛПы 2 или 3 группы;
  • дата регистрации ФЛП 1 декабря 2025 г. или ранее;
  • имеющиеся наемные работники;
  • отсутствие задолженности по уплате ЕСВ за наемных работников по состоянию на 26 января 2026 года;
  • основной КВЭД по состоянию на 26 января 2026 года относится к разрешенным.

Сумма

Размер пособия будет зависеть от количества наемных работников. Логика проста: чем больше рабочих мест — тем больше поддержка:
  • 1 работник — 7 500 грн;
  • 2 работника — 9 тыс. грн;
  • 3 работника — 10 500 грн;
  • 4 работника — 12 тыс. грн;
  • 5 работников — 13 500 грн;
  • 6+ работников — 15 тыс. грн.

Срок

31 марта 2026 года. Подать заявку можно по этой ссылке.
Читайте больше о грантах для бизнеса в нашей статье:

Какие гранты может получить бизнес и ветераны в Украине: суммы и условия

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
БизнесИнвестиции
