Какие гранты для бизнеса можно получить (условия и сроки)

Предприниматели смогут получить деньги на генераторы и зарядные станции, чтобы работать и предоставлять услуги украинцам даже при обесточивании и блэкаутах.

Грантовая помощь доступна в рамках программы «Власна справа».

Куда использовать

Государство будет предоставлять единовременное пособие, которое можно использовать исключительно для обеспечения резервного или автономного питания:

генераторы и их составляющие;

аккумуляторы и системы накопления энергии;

инверторы, зарядные устройства; зарядные станции;

солнечные панели и сопутствующие элементы;

стабилизаторы напряжения, устройства защиты и коммутации;

кабельно-проводниковая продукция, элементы подключения, комплекты монтажа и подключения;

горючее для работы энергооборудования;

коммунальные услуги по электроснабжению;

услуги по установке энергооборудования;

услуги по ремонту энергооборудования.

Средства имеют четкое целевое назначение, чтобы бизнес мог работать даже тогда, когда исчезает свет .

Для кого:

ФЛПы 2 или 3 группы;

дата регистрации ФЛП 1 декабря 2025 г. или ранее;

имеющиеся наемные работники;

отсутствие задолженности по уплате ЕСВ за наемных работников по состоянию на 26 января 2026 года;

основной КВЭД по состоянию на 26 января 2026 года относится к разрешенным.

Сумма

Размер пособия будет зависеть от количества наемных работников. Логика проста: чем больше рабочих мест — тем больше поддержка:

1 работник — 7 500 грн;

2 работника — 9 тыс. грн;

3 работника — 10 500 грн;

4 работника — 12 тыс. грн;

5 работников — 13 500 грн;

6+ работников — 15 тыс. грн.

Срок

31 марта 2026 года. Подать заявку можно по 31 марта 2026 года. Подать заявку можно по этой ссылке

