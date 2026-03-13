0 800 307 555
ру
Эксперты рассказали, как решить проблему дорог в Украине

Технологии&Авто
43
В Кабмине обещают, что за полгода дороги «приведут в порядок». Но ездить по украинским дорогам станет легче уже через месяц.
Такой прогноз сделал основатель компаний Prime, занимающейся логистикой нефтепродуктов, топливный эксперт Дмитрий Лёушкин.
«По городам ямы уже восстанавливают и ремонтируют. Где-то, скажем, через месяц эта проблема пойдет на убыль. Но этот месяц очень осторожно нужно поездить», — отметил эксперт.
По его словам, в настоящее время в плохом состоянии фактически все ключевые магистрали страны.
«Киев-Одесса — ужасно, Киев-Чоп — ужасно, из Киева на Харьков — тоже ужасно. Ямы серьезные повсюду. То есть нет такого, что здесь хорошо, а здесь плохо. Мы в этом году пережили рекордную зиму, которую уже 20 лет не видели. Нужно понимать, что такие морозы, конечно, ударят по дорожному покрытию», — объяснил Лёушкин.
Он добавил, что ситуацию усугубило полномасштабное вторжение россии, из-за которого в последние годы масштабные ремонты почти не проводились, а выполнялись только поддерживающие работы, поэтому состояние дорог постепенно ухудшалось.
Исполнительный директор и соучредитель аналитического центра «Украинский институт будущего» Анатолий Амелин добавляет, что одна из причин быстрого прихода дорог в ненадлежащее состояние — специфические погодные условия зимой, когда температура сильно колеблется, что нужно учитывать при строительстве дорожной инфраструктуры.
«Мы должны учитывать наши климатические условия для того, чтобы строить более качественные дороги. Есть другие страны, которые находятся в таких же климатических зонах, но у них нет таких постоянных ремонтов и больших затрат на дороги», — объясняет Амелин.
УНІАН
Авто
