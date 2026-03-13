Volkswagen сокращает почти 50 000 рабочих мест в Германии Сегодня 05:23 — Технологии&Авто

Volkswagen сокращает почти 50 000 рабочих мест в Германии

Прибыль немецкого автогиганта Volkswagen в 2025 году уменьшилась на 44% по сравнению с предыдущим годом из-за высоких пошлин в США и расходов дочерней компании Porsche, из-за чего концерн планирует сократить 50 тыс. рабочих мест в Германии до 2030 года.

Об этом сообщает немецкое издание Die Zeit со ссылкой на обнародованные финансовые результаты Volkswagen.

Причины падения прибыли

«Прибыль немецкого автопроизводителя Volkswagen в прошлом году упала почти вдвое. По сравнению с предыдущим годом чистая прибыль концерна после уплаты налогов в 2025 году снизилась примерно на 44% - с 12,4 млрд евро до 6,9 млрд евро», — говорится в материале.

Отмечается, что последний квартал года для Volkswagen прошел лучше, чем в предыдущие месяцы. В третьем квартале концерн еще понес убытки более чем в 1 млрд евро.

«Главной причиной падения прибыли стали высокие затраты дочерней компании Porsche AG. Эта компания изменила стратегию и решила дольше использовать двигатели внутреннего сгорания, что оказалось дороже, чем планировалось. Эти дополнительные расходы повлияли на весь концерн Volkswagen. Кроме того, бизнес серьезно пострадал от высоких пошлин в США», — отмечает издание.

По отдельным оценкам, изменение стратегии Porsche обошлось концерну почти 5 млрд евро, а американские пошлины — около 3 млрд евро.

На этом фоне у Volkswagen объявили о сокращении рабочих мест. «До 2030 года во всем концерне Volkswagen в Германии будет сокращено около 50 тысяч рабочих мест», — написал председатель правления Оливер Блюме в письме к акционерам.

Укрінформ По материалам:

