ру
Маск представил общий AI-проект Tesla и xAI для создания программного обеспечения

Маск представил новый проект Macrohard, объединяющий возможности Tesla и его стартапа по искусственному интеллекту xAI
Илон Маск представил новый проект искусственного интеллекта, созданный в сотрудничестве Tesla и xAI.
Об этом сообщает Reuters.

Сочетание технологий Tesla и xAI

Илон Маск представил новый проект Macrohard (или Digital Optimus), объединяющий возможности Tesla и его стартапа по искусственному интеллекту xAI.
Система объединяет две ключевые технологии:
  • первая — языковая модель программирования Grok от xAI, которая выступает своеобразным «навигатором» и формирует высокоуровневые инструкции;
  • вторая — агент искусственного интеллекта, созданный Tesla, который в реальном времени анализирует видео с экрана компьютера и может отслеживать действия пользователя — нажатие клавиш и движения мыши.
По замыслу Маска такая комбинация позволяет системе не только генерировать код, но и взаимодействовать с программной средой так, как это делает человек.
Маск утверждает, что в перспективе эта система сможет имитировать работу целых компаний, создающих программное обеспечение. Именно поэтому название Macrohard является шутливой отсылкой к Microsoft — компании, которую он привел в пример организации, деятельность которой подобные системы потенциально могут моделировать.
Система, по словам Маска, будет работать на специализированном чипе искусственного интеллекта AI4, разрабатываемого Tesla, в сочетании с серверным оборудованием xAI на базе графических процессоров от Nvidia. Он описал эту комбинацию как конкурентную по стоимости для масштабных вычислений.
По данным Патентного ведомства США, xAI подала заявку на регистрацию торговой марки Macrohard в августе 2025 года.
МаскTesla
