Apple планирует поставить до 5 млн MacBook Neo в 2026 году

Технологии&Авто
Бюджетный MacBook Neo может стать хитом продаж
Инсайдер и аналитик Мин-Чи Куо ожидает высоких продаж бюджетного MacBook Neo от Apple — в этом году компания планирует поставить около 4,5−5 миллионов ноутбуков, причем к концу июня должно поступить 2−2,5 миллиона единиц. Пока MacBook Neo собирает компания Quanta, а Foxconn может присоединиться как второй поставщик в будущем.
Хотя Apple только что представила новинку, компания уже работает над вторым поколением устройства. Сборкой новой модели может заниматься китайская Luxshare, стремящаяся стать крупнейшим производителем ноутбуков в мире.

Какие характеристики может получить MacBook Neo 2

Ранее ожидалось, что MacBook Neo 2 получит сенсорный экран, но, по словам Куо, Apple может оставить сенсорный экран только для самого дорогого MacBook Ultra, а Neo 2 будет продаваться без него. Также известно, что устройство получит чип A19 Pro от iPhone 17 Pro и 12 ГБ оперативной памяти.
Как и другие аналитики, Куо предполагает, что к концу года цены на ноутбуки конкурентов возрастут из-за подорожания памяти, что сделает MacBook Neo еще более привлекательным вариантом для покупателей.
Напомним, ранее согенеральный директор ASUS С. Ю. Хсу заявил, что MacBook Neo стал подлинным «шоком» для индустрии персональных компьютеров. Появление столь доступного MacBook заставило производителей ПК пересмотреть свою стратегию.
По материалам:
mezha.media
Apple
