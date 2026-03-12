Правительство запускает платформу для развития беспилотников с ИИ Сегодня 20:40 — Технологии&Авто

Кабинет Министров принял решение о запуске экспериментального проекта, который откроет партнерам доступ к тренировкам моделей искусственного интеллекта для беспилотных систем на основе реальных данных с поля боя.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Сотрудничество государства, производителей и партнеров

«Усиливаем развитие беспилотных систем на основе искусственного интеллекта. Это новый формат сотрудничества между государством, украинскими производителями вооружения и международными партнерами», — сообщила глава правительства.

Производители вооружения будут иметь доступ к специальной ИИ-платформе, которая позволит безопасно и качественно тренировать модели без доступа к чувствительным базам данных.

Это поможет ускорить развитие автономных систем и внедрение новых технологических решений для фронта.

«У Украины сегодня есть уникальный массив данных с поля боя, которого нет больше нигде в мире. Поэтому компании имеют большой запрос на такие данные для развития оборонных технологий. В то же время для наших сил обороны это означает еще больше технологических возможностей, чтобы эффективнее выявлять и поражать врага на поле боя», — отметила Свириденко.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Украина работает над созданием собственной большой языковой модели искусственного интеллекта (LLM), которая станет основой для государственных сервисов, чатботов и AI-ассистентов. Проект реализует Министерство цифровой трансформации вместе с партнерами. Речь идет не о создании нового чат-бота типа ChatGPT или Gemini, а о базовой технологии — «ядре», на котором работают такие системы.

