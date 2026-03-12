0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Правительство запускает платформу для развития беспилотников с ИИ

Технологии&Авто
19
Кабинет Министров принял решение о запуске экспериментального проекта, который откроет партнерам доступ к тренировкам моделей искусственного интеллекта для беспилотных систем на основе реальных данных с поля боя.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Сотрудничество государства, производителей и партнеров

«Усиливаем развитие беспилотных систем на основе искусственного интеллекта. Это новый формат сотрудничества между государством, украинскими производителями вооружения и международными партнерами», — сообщила глава правительства.
Производители вооружения будут иметь доступ к специальной ИИ-платформе, которая позволит безопасно и качественно тренировать модели без доступа к чувствительным базам данных.
Это поможет ускорить развитие автономных систем и внедрение новых технологических решений для фронта.
Читайте также
«У Украины сегодня есть уникальный массив данных с поля боя, которого нет больше нигде в мире. Поэтому компании имеют большой запрос на такие данные для развития оборонных технологий. В то же время для наших сил обороны это означает еще больше технологических возможностей, чтобы эффективнее выявлять и поражать врага на поле боя», — отметила Свириденко.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Украина работает над созданием собственной большой языковой модели искусственного интеллекта (LLM), которая станет основой для государственных сервисов, чатботов и AI-ассистентов. Проект реализует Министерство цифровой трансформации вместе с партнерами. Речь идет не о создании нового чат-бота типа ChatGPT или Gemini, а о базовой технологии — «ядре», на котором работают такие системы.
По материалам:
Finance.ua
ИИКабмин
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems