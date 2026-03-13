0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

После Audi TT и Audi R8: когда появится новый спорткар компании

Технологии&Авто
11
Концепт Audi Concept C, на основе которого создается новая модель
Концепт Audi Concept C, на основе которого создается новая модель
После исчезновения культового купе Audi TT в модельном ряду Audi образовался заметный пробел. Однако бренд не намерен надолго оставаться без компактного спортивного автомобиля.
В компании подтвердили, что новое спортивное спортивное купе, которое фактически станет духовным преемником TT, может выйти на рынок уже в 2027 году. Модель создают на базе концепта Audi Concept C, который должен положить начало новому этапу в развитии спортивных моделей бренда.

Новый спортивный автомобиль после исчезновения TT ​​и R8

После завершения производства Audi TT и суперкара Audi R8 в модельной линейке бренда практически не осталось двухместных спортивных автомобилей.
Поэтому новый электрический проект имеет стратегическое значение для компании. По словам руководителя Audi Гернот Дельнер, концепт изначально создавался с прицелом на серийное производство.
Ожидается, что автомобиль поступит в продажу примерно через два года после презентации концепта, что делает его одним из самых быстро разработанных проектов бренда.
После Audi TT и Audi R8: когда появится новый спорткар компании

Платформа от Porsche и спортивная архитектура

Новый электрический спорткар будет построен на платформе PPE (Premium Platform Electric), которую Audi разработала совместно с Porsche.
В этой же архитектуре создают будущие электрические версии Porsche 718 Cayman и Porsche 718 Boxster. Это означает, что автомобиль получит электрическую силовую систему, ориентированную именно на спортивную динамику.
После Audi TT и Audi R8: когда появится новый спорткар компании
Инженеры планируют использовать необычную компоновку батарей. Часть аккумуляторов разместят за сиденьями, чтобы воспроизвести баланс классического среднемоторного спорткара и сохранить характерную управляемость.

Дизайн почти не изменится от концепта

В компании отмечают, что серийная модель будет очень близка к шоу-кару Audi Concept C. По предварительным оценкам, примерно 90% дизайна концепта перейдет в производство.
Читайте также
Автомобиль получит новый дизайнерский язык бренда, который в Audi называют «радикальной простотой». Она подразумевает чистые поверхности, минимум декоративных элементов и более четкие геометрические формы.

«Характер» электромобиля

В компании понимают, что электрические спортивные автомобили иногда воспринимаются менее эмоциональными, чем бензиновые модели. Поэтому инженеры уделяют особое внимание ощущениям управления.
В частности, рассматривается возможность использования виртуальной коробки и синтетических звуков двигателя, чтобы сделать вождение электромобиля более увлекательным. Цель проекта — создать электрический спорткар, который будет не только быстрым, но и действительно эмоциональным.
После Audi TT и Audi R8: когда появится новый спорткар компании

Один из самых быстрых проектов бренда

Разработка новой модели происходит по ускоренной схеме, которую в Audi называют «китайской скоростью».
Если график будет соблюден, то от появления идеи до запуска серийного производства пройдет примерно три года, что значительно быстрее, чем у большинства предыдущих моделей бренда.
По материалам:
autodosug
АвтоЛегковые автомобили
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems