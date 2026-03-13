После Audi TT и Audi R8: когда появится новый спорткар компании Сегодня 02:14 — Технологии&Авто

Концепт Audi Concept C, на основе которого создается новая модель

После исчезновения культового купе Audi TT в модельном ряду Audi образовался заметный пробел. Однако бренд не намерен надолго оставаться без компактного спортивного автомобиля.

В компании подтвердили, что новое спортивное спортивное купе, которое фактически станет духовным преемником TT, может выйти на рынок уже в 2027 году. Модель создают на базе концепта Audi Concept C, который должен положить начало новому этапу в развитии спортивных моделей бренда.

Новый спортивный автомобиль после исчезновения TT ​​и R8

После завершения производства Audi TT и суперкара Audi R8 в модельной линейке бренда практически не осталось двухместных спортивных автомобилей.

Поэтому новый электрический проект имеет стратегическое значение для компании. По словам руководителя Audi Гернот Дельнер, концепт изначально создавался с прицелом на серийное производство.

Ожидается, что автомобиль поступит в продажу примерно через два года после презентации концепта, что делает его одним из самых быстро разработанных проектов бренда.

Платформа от Porsche и спортивная архитектура

Новый электрический спорткар будет построен на платформе PPE (Premium Platform Electric), которую Audi разработала совместно с Porsche.

В этой же архитектуре создают будущие электрические версии Porsche 718 Cayman и Porsche 718 Boxster. Это означает, что автомобиль получит электрическую силовую систему, ориентированную именно на спортивную динамику.

Инженеры планируют использовать необычную компоновку батарей. Часть аккумуляторов разместят за сиденьями, чтобы воспроизвести баланс классического среднемоторного спорткара и сохранить характерную управляемость.

Дизайн почти не изменится от концепта

В компании отмечают, что серийная модель будет очень близка к шоу-кару Audi Concept C. По предварительным оценкам, примерно 90% дизайна концепта перейдет в производство.

Читайте также Audi выпустила большой автомобиль по цене Camry (фото)

Автомобиль получит новый дизайнерский язык бренда, который в Audi называют «радикальной простотой». Она подразумевает чистые поверхности, минимум декоративных элементов и более четкие геометрические формы.

«Характер» электромобиля

В компании понимают, что электрические спортивные автомобили иногда воспринимаются менее эмоциональными, чем бензиновые модели. Поэтому инженеры уделяют особое внимание ощущениям управления.

В частности, рассматривается возможность использования виртуальной коробки и синтетических звуков двигателя, чтобы сделать вождение электромобиля более увлекательным. Цель проекта — создать электрический спорткар, который будет не только быстрым, но и действительно эмоциональным.

Один из самых быстрых проектов бренда

Разработка новой модели происходит по ускоренной схеме, которую в Audi называют «китайской скоростью».

Если график будет соблюден, то от появления идеи до запуска серийного производства пройдет примерно три года, что значительно быстрее, чем у большинства предыдущих моделей бренда.

autodosug По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.