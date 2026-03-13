Самые доступные электрокары с полным приводом в Европе
Электромобили с полным приводом постепенно переходят из премиального сегмента в более доступную категорию. Благодаря более простой конструкции электрических силовых установок на рынке появляется все больше моделей с полным приводом по относительно умеренной цене.
Полный привод в электромобилях становится доступнее
Система полного привода в электромобилях более проста в реализации, чем у традиционных авто с двигателем внутреннего сгорания. Вместо сложной механики достаточно установить отдельные электромоторы на каждую ось без карданных валов и дифференциалов.
Благодаря этому электромобили с полным приводом обеспечивают лучшее распределение тяги, более стабильное поведение на скользкой дороге и более высокую производительность. В то же время у таких машин есть и определенные недостатки — больше вес, выше цена и повышенное энергопотребление. Однако развитие технологий постепенно уменьшает эти ограничения.
Какие полноприводные электромобили уже доступны на рынке
На европейском рынке уже формируется сегмент относительно доступных электрокаров с полным приводом. Среди них — Škoda Elroq в версии 4×4, имеющий мощность 286 л.с. и запас хода до 578 км по циклу WLTP. Стоимость модели начинается примерно от 45800 евро.
В Германии продается Toyota Urban Cruiser в версии AWD. Его мощность составляет 184 л.с., запас хода — около 395 км, а цена — примерно 44 280 евро.
Среди первых в продаже появился электрический Suzuki e Vitara — фактически аналог Urban Cruiser с полным приводом. Его стоимость стартует примерно от 43 050 евро.
Еще одним вариантом стал MINI Countryman SE. Полноприводная версия модели развивает 313 л.с., имеет запас хода до 467 км, а ее стоимость начинается примерно от 42 400 евро.
Даже в более крупных моделях появляются доступные варианты
Даже среди более крупных электромобилей появляются относительно доступные модели с полным приводом. К примеру, электрический пикап KGM Musso EVX с силовой установкой от BYD предлагает запас хода около 379 км и стоит примерно 43 500 евро.
Китайские производители также активно развивают этот сегмент. В частности, Leapmotor C10 в версии AWD имеет мощность до 585 л.с., запас хода около 437 км и стоимость примерно 42 800 евро.
Это свидетельствует о том, что полноприводные электромобили постепенно становятся более доступными для массового покупателя.
