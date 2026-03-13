ТОП-5 вещей, которые нужно сделать с авто весной (инфографика) Сегодня 06:56 — Технологии&Авто

Обслуживание авто после зимы следует рассматривать не только как вопрос внешнего вида, но и способ избежать дорогостоящего ремонта в будущем.

После зимы дорожная соль и грязь накапливаются в труднодоступных местах кузова и подвески, что может привести к коррозии, пишет mmr.net.ua.

Шины

Весной следует переходить с зимних на летние. В городах это обычно делают уже в начале апреля, тогда как в более холодных регионах следует подождать до середины апреля, начала мая. Владельцам всесезонных шин достаточно регулярно проверять их состояние и контролировать давление минимум раз в месяц, ведь неправильное давление значительно сокращает ресурс резины.

Кондиционер

Если кондиционер почти не использовался зимой, весной его следует проверить. Неиспользуемая система чаще теряет герметичность, что может привести к утечке хладагента и поломке компрессора.

Поэтому до начала летней жары рекомендуется провести сервис, проверить систему на утечки, при необходимости дозаправить ее, а также выполнить дезинфекцию и заменить салонный фильтр.

Мытье ходовой части

После зимы желательно тщательно смыть соль с днища автомобиля и колесных арок. Особенно это важно для старших автомобилей, где коррозия возникает быстрее.

Лучше всего выполнить такую ​​процедуру на мойке с оборудованием для очистки нижней части авто или осторожно сделать это на мойке самообслуживания, не поднося струю воды слишком близко к деталям.

Мытье и защита кузова

Тщательное мытье кузова весной помогает удалить остатки дорожной соли с порогов, стыков и других труднодоступных мест. После очищения следует нанести воск или полироль.

Такой защитный слой не только улучшает внешний вид автомобиля, но и защищает лакокрасочное покрытие от воды, грязи и солнечного излучения.

Стеклоочистители

Лобовое стекло нужно очистить как снаружи, так и изнутри, ведь со временем на внутренней поверхности образуется налет, ухудшающий видимость.

В то же время следует проверить состояние щеток стеклоочистителей. Если они оставляют разводы или имеют повреждения, их следует заменить, иначе можно поцарапать стекло. Для дополнительного эффекта можно нанести средство типа «антидождь», помогающее воде быстрее стекать из стекла.

Отдельно следует отметить, что некоторые вещи весной делать не обязательно. К примеру, зимнюю жидкость для стеклоомывателя можно использовать и в теплую погоду, а моторное масло в современных автомобилях меняют по пробегу, а не по сезону.

