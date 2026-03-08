0 800 307 555
Авто с какими двигателями покупали украинцы в феврале

Технологии&Авто
27
Моторные предпочтения украинцев в феврале
Моторные предпочтения украинцев в феврале, Фото: freepik
За год выросла популярность автомобилей с традиционными двигателями на рынке новых легковых автомобилей в Украине. В феврале 2026 года такие автомобили занимали почти 66% рынка, тогда как в прошлом году этот показатель составил 59,2%.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Моторные предпочтения украинцев

Наибольшим спросом среди покупателей в феврале этого года пользовались бензиновые модели — на них пришлось 41,1% продаж, тогда как год назад этот показатель составил 38,7%.
Гибридные автомобили также нарастили популярность. Их доля выросла с 27,6 до 30,8%.
Доля дизельных автомобилей увеличилась до 24,7%, тогда как в феврале 2025 года она составила 20,5%.
В то же время, значительно упала доля электрических авто — с 13,1% до 3,3%.
На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее 1% продаж новых автомобилей.
Лидерские позиции по сегментам заняли:
  • бензиновые авто — Mazda CX-5;
  • гибридные — Toyota RAV-4;
  • дизельные — Toyota LC Prado;
  • электро — BYD Sea Lion 06;
  • авто с ГБО — Hyundai Tucson.
По материалам:
Finance.ua
АвтоАвторынок Украины
