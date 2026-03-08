Авто с какими двигателями покупали украинцы в феврале
За год выросла популярность автомобилей с традиционными двигателями на рынке новых легковых автомобилей в Украине. В феврале 2026 года такие автомобили занимали почти 66% рынка, тогда как в прошлом году этот показатель составил 59,2%.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
Моторные предпочтения украинцев
Наибольшим спросом среди покупателей в феврале этого года пользовались бензиновые модели — на них пришлось 41,1% продаж, тогда как год назад этот показатель составил 38,7%.
Гибридные автомобили также нарастили популярность. Их доля выросла с 27,6 до 30,8%.
Доля дизельных автомобилей увеличилась до 24,7%, тогда как в феврале 2025 года она составила 20,5%.
В то же время, значительно упала доля электрических авто — с 13,1% до 3,3%.
На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее 1% продаж новых автомобилей.
Лидерские позиции по сегментам заняли:
- бензиновые авто — Mazda CX-5;
- гибридные — Toyota RAV-4;
- дизельные — Toyota LC Prado;
- электро — BYD Sea Lion 06;
- авто с ГБО — Hyundai Tucson.
