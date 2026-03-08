Авто с какими двигателями покупали украинцы в феврале Сегодня 19:17 — Технологии&Авто

Моторные предпочтения украинцев в феврале, Фото: freepik

За год выросла популярность автомобилей с традиционными двигателями на рынке новых легковых автомобилей в Украине. В феврале 2026 года такие автомобили занимали почти 66% рынка, тогда как в прошлом году этот показатель составил 59,2%.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Моторные предпочтения украинцев

Наибольшим спросом среди покупателей в феврале этого года пользовались бензиновые модели — на них пришлось 41,1% продаж, тогда как год назад этот показатель составил 38,7%.

Гибридные автомобили также нарастили популярность. Их доля выросла с 27,6 до 30,8%.

Доля дизельных автомобилей увеличилась до 24,7%, тогда как в феврале 2025 года она составила 20,5%.

В то же время, значительно упала доля электрических авто — с 13,1% до 3,3%.

На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее 1% продаж новых автомобилей.

Лидерские позиции по сегментам заняли:

бензиновые авто — Mazda CX-5;

гибридные — Toyota RAV-4;

дизельные — Toyota LC Prado;

электро — BYD Sea Lion 06;

авто с ГБО — Hyundai Tucson.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.