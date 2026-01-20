Стало известно, куда направят налоги на прибыль банков за 2026 год Сегодня 15:15 — Казна и Политика

Куда направят налоги на прибыль банков

С 1 января 2026 года для банковского сектора в Украине введены новые налоговые условия. Они касаются как ставки налога на прибыль, так и порядка учета убытков прошлых лет при налогообложении.

Поэтому в 2026 году часть налога на прибыль, уплачиваемого банками, будет иметь целевое назначение.

Согласно статье 26 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год» 50% сумм поступлений налога на прибыль банков за 2026 отчетный год будут засчитываться в специальный фонд государственного бюджета.

Об этом сообщает ГНС

Куда пойдут деньги

Эти средства будут направлены на реализацию публичного инвестиционного проекта по приобретению пассажирских вагонов.

В связи с этим Казначейством дополнительно открыты новые бюджетные счета по коду классификации доходов бюджета:

11020602 — «Налог на прибыль банковских организаций, включая филиалы аналогичных организаций, расположенных на территории Украины, уплачиваемый за налоговый (отчетный) период 2026 года».

Для уплаты налога на прибыль банков за налоговые (отчетные) периоды до 2026 года продолжают действовать ранее открытые счета по коду:

11020600 — «Налог на прибыль банковских организаций, включая филиалы аналогичных организаций, расположенных на территории Украины».

Напомним, базовая ставка налога на прибыль для банков с 1 января 2026 года установлена ​​на уровне 50%. Такая же ставка применяется в течение 2026 года и к дивидендам, выплачиваемым банками.

По результатам налоговых (отчетных) периодов 2026 года банки не имеют права учитывать убытки прошлых лет при определении объекта обложения налогом на прибыль.

Ранее, в декабре 2025 года Finance.ua писал , что президент Украины подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс об особенностях налогообложения банков налогом на прибыль в 2026 году. Кроме изменения ставки налога на прибыль для банков, закон предусматривает ряд других новшеств.

