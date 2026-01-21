Энергетики и коммунальные службы получат 100% бронирование — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для работников энергетических компаний и коммунальных предприятий, привлеченных к ликвидации последствий российских ударов, было принято решение о бронировании всего персонала.
Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале по итогам специального энергетического селектора.
Ситуация в регионах после обстрелов
По словам президента, самая сложная ситуация сейчас наблюдается в Киеве и Киевской области, Харькове и области, Сумской, Черниговской и Днепропетровщине. В этих регионах к ликвидации последствий обстрелов привлечены ремонтные бригады, подразделения ГСЧС, работники энергетических компаний и коммунальных служб.
По состоянию на утро в Киеве около 4 тыс. домов оставалось без теплоснабжения, около 60% столицы — без электроэнергии. По информации городских властей, привлеченных сил достаточно, однако для полного восстановления нужно время.
«Не согласен с этой оценкой — нужны дополнительные меры, дополнительное привлечение ресурсов», — подчеркнул Зеленский.
Бронирование персонала
Президент сообщил, что премьер-министр и министр обороны проверят всю информацию о бронировании работников энергетических компаний и коммунальных предприятий, привлеченных к ликвидации последствий ударов и чрезвычайных ситуаций. Для таких предприятий уже принято решение о бронировании 100% персонала.
«Дефицит эффективного реагирования на местах не должен списываться на нехватку кадров — города имеют ресурс для привлечения людей к работе», — заявил президент.
Работа пунктов обогрева и связи
Министерство внутренних дел сообщило о развертывании пунктов поддержки и обогрева, а также об организации горячего питания для населения. Отдельно отмечено обеспечение стабильной работы базовых станций и мобильной связи.
Восстановление энергосистемы и обороны
В ходе селектора также обсуждались вопросы ускорения ремонтов электросетей и подстанций при участии представителей правительства и НЭК «Укрэнерго». Отдельно был заслушан отчет из Запорожья относительно сроков и деталей привлечения дополнительных сил для противодействия атакам дронов-камикадзе.
Президент анонсировал отдельный доклад правительства по программам поддержки граждан и бизнеса в условиях чрезвычайной ситуации, а также о проведении переговоров с международными партнерами о предоставлении дополнительной помощи. Среди ключевых приоритетов он назвал усиление противовоздушной обороны, снабжение оборудования для энергетики и оперативное выполнение восстановительных работ.
