В Украине появятся опорные Пункты несокрушимости со спальными местами и связью
Кабинет Министров усилил сеть Пунктов несокрушимости и ввел опорные пункты с расширенным режимом работы.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
«Правительство Украины приняло изменения в Порядок организации и функционирования Пунктов несокрушимости с целью усиления поддержки граждан в условиях морозов, восстановления энергосистемы после вражеских обстрелов и ослабления комендантского часа», — говорится в сообщении.
Внедрение сети опорных пунктов
В Украине создадут сеть опорных Пунктов несокрушимости. Они смогут работать непрерывно более 48 часов и будут иметь резервы воды и электроэнергии, стабильную связь, а при необходимости — оборудованные спальные места.
«У людей должна быть постоянная возможность получить помощь, согреться и зарядиться — даже в условиях морозов и возобновления энергосистемы после вражеских обстрелов», — отметила Свириденко.
Опорные Пункты несокрушимости будут разворачивать с учетом численности населения в общинах. При необходимости количество спальных мест в таких пунктах может быть увеличено.
Сколько Пунктов несокрушимости уже работает по всей стране
По состоянию на сегодняшний день по всей стране в постоянном режиме работает 10 676 Пунктов несгибаемости. С начала января ими уже воспользовались 130 тысяч человек. Еще почти три тысячи пунктов находятся в готовности к открытию по необходимости.
Ранее Finance.ua писал, что в Украине начали проводить аудит всех Пунктов несокрушимости.
На фоне массированных атак рф по энергетической инфраструктуре в Украине меняют правила комендантского часа. Украинцам разрешат передвигаться по улицам в ночное время, но исключительно с целью добраться до Пунктов несокрушимости.
Поделиться новостью
Также по теме
Какие дома в Киеве самые энергоэффективные (исследование)
Какие страны предоставили энергетическую помощь Украине: более 15 стран
В Украине появятся опорные Пункты несокрушимости со спальными местами и связью
Минюст открыл ЕГР — сколько ФЛП сейчас в Украине
ПриватБанк меняет тарифы для активных ФЛП с 2026 года (размеры)
Выплаты военным во время лечения: когда могут прекратить