Пункты несокрушимости смогут работать непрерывно более 48 часов., www.kmu.gov.ua

Кабинет Министров усилил сеть Пунктов несокрушимости и ввел опорные пункты с расширенным режимом работы.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

«Правительство Украины приняло изменения в Порядок организации и функционирования Пунктов несокрушимости с целью усиления поддержки граждан в условиях морозов, восстановления энергосистемы после вражеских обстрелов и ослабления комендантского часа», — говорится в сообщении.

Внедрение сети опорных пунктов

В Украине создадут сеть опорных Пунктов несокрушимости. Они смогут работать непрерывно более 48 часов и будут иметь резервы воды и электроэнергии, стабильную связь, а при необходимости — оборудованные спальные места.

«У людей должна быть постоянная возможность получить помощь, согреться и зарядиться — даже в условиях морозов и возобновления энергосистемы после вражеских обстрелов», — отметила Свириденко.

Опорные пункты будут разворачивать с учетом населения в общинах., www.kmu.gov.ua

Опорные Пункты несокрушимости будут разворачивать с учетом численности населения в общинах. При необходимости количество спальных мест в таких пунктах может быть увеличено.

Сколько Пунктов несокрушимости уже работает по всей стране

По состоянию на сегодняшний день по всей стране в постоянном режиме работает 10 676 Пунктов несгибаемости. С начала января ими уже воспользовались 130 тысяч человек. Еще почти три тысячи пунктов находятся в готовности к открытию по необходимости.

