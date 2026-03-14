Место для вашей рекламы

Кто из беженцев планирует возвращаться в Украину — исследование

Какие группы украинских беженцев вероятнее всего вернутся домой
В 2026 году за рубежом находятся 5,6 млн украинских беженцев, имеющих разные мотивации, жизненные обстоятельства и планы на возвращение. Самый высокий уровень желания вернуться в Украину среди беженцев, покинувших страну из-за боевых действий, а самый низкий — среди молодых людей.
Об этом свидетельствует исследование Центра экономической стратегии.
По расчетам экспертов, после окончания войны в Украину вернется 1,3−2,2 млн беженцев:
  • оптимистический сценарий. Вернутся 2,2 млн украинцев, останутся за границей — 2,1 млн беженцев (без учета рф и беларуси);
  • средний сценарий. Вернутся 1,6 млн беженцев, а 2,7 млн ​​останутся за границей;
  • пессимистический сценарий. Вернутся только 1,3 млн украинцев, а за границей останутся 3,0 млн.

Кто из украинских беженцев вероятнее всего вернется домой

Аналитики выделили четыре группы беженцев, чтобы лучше понять особенности и намерения вернуться домой.

1. Крупнейшая группа — «классические военные беженцы»

Самая многочисленная группа — «классические военные беженцы», составляющие 39% опрошенных. Это люди, покинувшие дома из-за боевых действий, оккупации или угрозы для жизни.
Среди них заметна доля людей постарше — 27% старше 50 лет, а многие из них происходят из восточных регионов Украины.
Именно эта группа чаще всего планирует вернуться домой — об этом заявили 63% респондентов. В то же время, около 40% из них готовы вернуться только в свой родной регион.
Большинство представителей этой категории (90%) имеют только временную защиту в странах пребывания.

2. «Новая жизненная траектория» — молодежь до 35 лет

К этой группе относятся 22% беженцев. Преимущественно это молодые люди до 35 лет, часто без семейных обязательств (42% холостяки).
Многие из них уехали из условно более безопасных регионов, рассматривая миграцию как возможность начать новый этап жизни.
Эта категория показывает высокий уровень адаптации:
  • 29% владеет языком страны на уровне C1-C2,
  • 83% самостоятельно арендуют жилье,
  • каждый второй работает на полную ставку, часто по специальности и квалификации.
Среди этой группы самый низкий уровень желания вернуться в Украину — всего 12%.

3. «С сильной связью с Украиной»

Еще 22% опрошенных входят в группу «с сильной связью с Украиной». Они отличаются высоким уровнем украиноязычности (85%) и предпочтительным желанием вернуться (51% — планируют).
19% опрошенных получают доход с родины, а 55% регулярно посылают деньги близким в Украине.
Это также одна из самых предприимчивых групп. У каждого четвертого был собственный бизнес в Украине, а 14% уже открыли собственное дело за рубежом.
Аналитики отмечают, что, несмотря на опыт жизни за рубежом до 2022 года и высокий уровень дружеских отношений с местными (82%), они не разрывают связей с домом.
В случае отмены временной защиты, каждый третий (29%) будет рассматривать возвращение в Украину.

4. «Экономически уязвимые»

Наименьшая группа «экономически уязвимых» беженцев, которая составляет 17%. Чаще всего это женщины или одинокие матери, которые не владеют языком страны пребывания, испытывают трудности с трудоустройством и зависят от гуманитарной помощи.
Они чаще других живут в общем жилье, имеют неполную занятость или ищут работу, а 48% зависят от социальных выплат в стране пребывания.
А эта группа скорее ориентирована на интеграцию, а не на возвращение в Украину.
Место для вашей рекламы
