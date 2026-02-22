Украинские беженцы быстрее других находят работу в Германии
Половина украинских беженцев, приехавших в Германию в первые шесть месяцев полномасштабной войны рф против Украины, смогли трудоустроиться в течение трех с половиной лет пребывания в ФРГ. Это происходит гораздо быстрее, чем у мигрантов предыдущих волн.
Об этом сообщает DW со ссылкой на совместный анализ Института исследований рынка труда Федерального агентства по трудоустройству и Федерального ведомства по делам миграции и беженцев.
Почему украинцы находят работу быстрее
Как отмечают исследователи, украинцы достигли уровня занятости в 50% примерно на два с половиной года раньше, чем другие мигранты, прибывшие в Германию.
Например, у прибывших в 2015 году беженцев из других стран на достижение такого уровня занятости ушло шесть лет.
Среди основных факторов, повлиявших на трудоустройство украинцев:
- высокий уровень образования,
- отсутствие обязательной процедуры предоставления убежища,
- возможность сразу работать.
Уровень занятости украинцев ниже среднего по стране
Несмотря на успехи в трудоустройстве уровень занятости украинцев значительно отстает от среднего показателя по Германии, который в июне 2025 года составлял около 68%. Эксперты объясняют это психологическими травмами, связанными с войной и миграцией.
Значительную часть беженцев составляют женщины, вынужденные самостоятельно воспитывать детей из-за ограничений на выезд мужчин призывного возраста. В сентябре 2025 года только 21% украинок с детьми до трех лет без партнера были трудоустроены.
Сколько украинцев получают госвыплаты
Из-за частичной занятости многих украинцев доля получающих государственные выплаты (Bürgergeld) остается высокой.
В первом полугодии 2025 года 41% трудоустроенных украинцев проживали в домохозяйствах, получавших дополнительные выплаты, и этот показатель особенно высок в семьях с детьми.
Все больше беженцев добровольно возвращаются на родину из Германии
Finance.ua уже писал, что в 2026 году гораздо больше беженцев вернулись из Германии при ее финансовой поддержке в страны своего происхождения или в третьи страны.
