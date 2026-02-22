Украинские беженцы быстрее других находят работу в Германии Сегодня 18:22 — Мир

Половина украинских беженцев в Германии трудоустроена через 3,5 года, Фото: freepik

Половина украинских беженцев, приехавших в Германию в первые шесть месяцев полномасштабной войны рф против Украины, смогли трудоустроиться в течение трех с половиной лет пребывания в ФРГ. Это происходит гораздо быстрее, чем у мигрантов предыдущих волн.

Об этом сообщает DW со ссылкой на совместный анализ Института исследований рынка труда Федерального агентства по трудоустройству и Федерального ведомства по делам миграции и беженцев.

Почему украинцы находят работу быстрее

Как отмечают исследователи, украинцы достигли уровня занятости в 50% примерно на два с половиной года раньше, чем другие мигранты, прибывшие в Германию.

Читайте также Почему Германия депортирует украинцев, которые приехали работать из Польши

Например, у прибывших в 2015 году беженцев из других стран на достижение такого уровня занятости ушло шесть лет.

Среди основных факторов, повлиявших на трудоустройство украинцев:

высокий уровень образования,

отсутствие обязательной процедуры предоставления убежища,

возможность сразу работать.

Уровень занятости украинцев ниже среднего по стране

Несмотря на успехи в трудоустройстве уровень занятости украинцев значительно отстает от среднего показателя по Германии, который в июне 2025 года составлял около 68%. Эксперты объясняют это психологическими травмами, связанными с войной и миграцией.

Читайте также Более 13 миллионов человек в Германии находятся под угрозой бедности

Значительную часть беженцев составляют женщины, вынужденные самостоятельно воспитывать детей из-за ограничений на выезд мужчин призывного возраста. В сентябре 2025 года только 21% украинок с детьми до трех лет без партнера были трудоустроены.

Сколько украинцев получают госвыплаты

Из-за частичной занятости многих украинцев доля получающих государственные выплаты (Bürgergeld) остается высокой.

В первом полугодии 2025 года 41% трудоустроенных украинцев проживали в домохозяйствах, получавших дополнительные выплаты, и этот показатель особенно высок в семьях с детьми.

Все больше беженцев добровольно возвращаются на родину из Германии

Finance.ua уже писал , что в 2026 году гораздо больше беженцев вернулись из Германии при ее финансовой поддержке в страны своего происхождения или в третьи страны.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.