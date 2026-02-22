0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинские беженцы быстрее других находят работу в Германии

Мир
48
Половина украинских беженцев в Германии трудоустроена через 3,5 года
Половина украинских беженцев в Германии трудоустроена через 3,5 года, Фото: freepik
Половина украинских беженцев, приехавших в Германию в первые шесть месяцев полномасштабной войны рф против Украины, смогли трудоустроиться в течение трех с половиной лет пребывания в ФРГ. Это происходит гораздо быстрее, чем у мигрантов предыдущих волн.
Об этом сообщает DW со ссылкой на совместный анализ Института исследований рынка труда Федерального агентства по трудоустройству и Федерального ведомства по делам миграции и беженцев.

Почему украинцы находят работу быстрее

Как отмечают исследователи, украинцы достигли уровня занятости в 50% примерно на два с половиной года раньше, чем другие мигранты, прибывшие в Германию.
Читайте также
Например, у прибывших в 2015 году беженцев из других стран на достижение такого уровня занятости ушло шесть лет.
Среди основных факторов, повлиявших на трудоустройство украинцев:
  • высокий уровень образования,
  • отсутствие обязательной процедуры предоставления убежища,
  • возможность сразу работать.

Уровень занятости украинцев ниже среднего по стране

Несмотря на успехи в трудоустройстве уровень занятости украинцев значительно отстает от среднего показателя по Германии, который в июне 2025 года составлял около 68%. Эксперты объясняют это психологическими травмами, связанными с войной и миграцией.
Читайте также
Значительную часть беженцев составляют женщины, вынужденные самостоятельно воспитывать детей из-за ограничений на выезд мужчин призывного возраста. В сентябре 2025 года только 21% украинок с детьми до трех лет без партнера были трудоустроены.

Сколько украинцев получают госвыплаты

Из-за частичной занятости многих украинцев доля получающих государственные выплаты (Bürgergeld) остается высокой.
В первом полугодии 2025 года 41% трудоустроенных украинцев проживали в домохозяйствах, получавших дополнительные выплаты, и этот показатель особенно высок в семьях с детьми.

Все больше беженцев добровольно возвращаются на родину из Германии

Finance.ua уже писал, что в 2026 году гораздо больше беженцев вернулись из Германии при ее финансовой поддержке в страны своего происхождения или в третьи страны.
По материалам:
Finance.ua
МигрантыГермания
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems