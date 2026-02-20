ТОП-5 лучших мест для путешествий по Европе в 2026 году Сегодня 19:04 — Мир

ТОП-5 лучших мест для путешествий по Европе в 2026 году

Каждый год миллионы путешественников со всего мира помогают формировать окончательный список лучших направлений в Европе, и 2026 год — не исключение. Этот рейтинг отражает голоса путешественников из 154 стран, освещая интересные места для незабываемых путешествий по Европе.

Мадрид признали лучшим направлением Европы для посещения в 2026 году, несмотря на сложную ситуацию с чрезмерным туризмом в стране.

Об этом говорится в рейтинге European Best Destinations , куда попали 20 городов и регионов по всей Европе.

Испания подтверждает свой золотой импульс

Выбранный лучшим туристическим направлением Европы 2026 года, Мадрид подтверждает свое превращение в одну из самых привлекательных столиц Европы, где культура, образ жизни, гастрономия и качество жизни сочетаются с большой интенсивностью.

В 2024 году Марбелья стала первым испанским направлением, когда-либо коронованным как лучшее направление Европы, установив исторический рекорд голосов и новый стандарт международного позиционирования Испании.

Мадрид олицетворяет это новое видение европейских путешествий — где наследие, креативность и образ жизни образуют непрерывный опыт.

Выделяет Мадрид поразительный баланс — изысканный, но доступный, яркий, но в то же время удобный для жизни. Город расширил зеленые зоны, предоставил приоритет пешеходным зонам и разработал одну из самых эффективных систем общественного транспорта в Европе, что подкрепляет долгосрочное обязательство по устойчивому развитию и качеству городской среды.

2. Никосия, Кипр

Кипрская столица, признанная лучшим культурным направлением Европы 2026 года, является самым интересным сочетанием прошлого и будущего в Средиземноморье — местом, где венецианские стены, арт-лаборатории, концептуальные кафе и современные музеи расположены бок о бок в городе, который никогда не перестает себя переосмысливать.

Шарм Никосии заключается в этом контрасте: история, которая ощущается живой, и современная жизнь, которая ощущается приземленной.

3. Штайерская область, Словения

Штаерский регион на северо-востоке Словении занял место среди 3 лучших туристических направлений Европы 2026 года, что подтверждает его статус одного из самых вдохновенных мест для исследования на континенте. Это регион, где ландшафты, культура, гастрономия и вино сочетаются в уникальном и одновременно глубоко подлинном опыте.

Штаерская область — это, прежде всего, исключительный винодельческий регион. Ее виноградники на холмах и уникальный микроклимат дают одни из самых выразительных белых вин Европы от элегантного Шипона (Фурминта) до яркого Лашского Ризлинга и свежего Совиньон Блан.

4. Верона, Италия

Верона остается одним из самых очаровательных городов Италии для отдыха в 2026 году. Изысканный, уютный и залитый теплым светом город сочетает в себе римскую историю, красоту эпохи Возрождения, оперу мирового класса и расслабленный ритм жизни на севере Италии.

Арена ди Верона до сих пор привлекает внимание, устраивая представления под открытым небом, которые превращают летние ночи в нечто кинематографическое. Но кроме оперы, Верона поняла стильный современный дух: винные бары, где разливают амароне, молодые шеф-повара, переосмысливающие венецианскую кухню, бутик-отели внутри отреставрированных палаццо и дизайнерские магазины, придающие городу свежий творческий шарм.

5. Париж, Франция

Париж в 2026 году ощущается другим — более легким, более креативным, более живым. Конечно, культовые памятники все еще там: мосты, сияющие на закате, величественные бульвары, Лувр, Эйфелева башня. Но что делает Париж в этом году непревзойденным, так это его обновленная энергия.

Волна новых бутик-отелей, бистро нового поколения, винных баров с натуральной кухней, коктейльных баров и дизайнерских студий меняет целые районы, придавая городу свежий, современный пульс.

Самые выгодные дни для вылета — вторник и среда.

Самые выгодные дни для вылета — вторник и среда.

Худшие — пятница, воскресенье и государственные праздники, когда цены традиционно повышаются.

Самые высокие цены на путешествия — в декабре, а также в июле и августе.

Самые комфортные и выгодные месяцы для путешествий — май и сентябрь.

Для максимальной экономии выбирайте ноябрь, январь или февраль, а также города Центральной и Восточной Европы, которые стабильно дешевле западных столиц.

