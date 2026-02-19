Япония инвестировала первые $36 млрд в США в обмен на снижение пошлин Сегодня 03:27 — Мир

Япония и США согласовали первый транш инвестиций в рамках масштабного торгового соглашения общей стоимостью $550 млрд. Токио будет финансировать проекты в области энергетики и критически важных минералов на $36 млрд, чтобы избежать повышения американских пошлин.

Ключевые проекты

Утверждены три ключевых проекта, отобранные лично президентом Дональдом Трампом:

Газовая электростанция в Огайо ($33 млрд)

Крупнейший проект — строительство газовой электростанции мощностью 9,2 ГВт (эквивалент 9 ядерных реакторов). Проект возглавит дочерняя компания SoftBank — SB Energy. Трамп назвал этот проект «самым большим в истории».

Нефтяной терминал в Техасе ($2,1 млрд)

Глубоководный экспортный терминал GulfLink на побережье Мексиканского залива. Ожидается, что он обеспечит ежегодный экспорт нефти из США на $30 млрд.

Завод по производству алмазов в Джорджии ($600 млн)

Предприятие по производству синтетических технических алмазов. Алмазная крошка критически важна для производства полупроводников, автомобильном и энергетическом секторах, а также бурового оборудования.

Какие цели преследует Япония

Этот пакет инвестиций стал частью сделки, позволившей Японии снизить американские пошлины на свои товары с потенциальных 25% до 15%. В Японии есть 45 рабочих дней для финансирования отобранных проектов. В случае отказа США могут снова поднять пошлины или изъять часть доходов.

Соглашение укрепляет позиции премьер-министра Японии Санаэ Такаичи, недавно одержавшей уверенную победу на выборах. 19 марта она должна встретиться с Трампом в Вашингтоне. Эксперты отмечают, что Япония выбирает объекты с низким риском, отвечающие приоритетам США в области энергетического доминирования и независимости в области искусственного интеллекта.

