В странах ЕС выросло количество украинцев с временной защитой: где больше всего

Мир
3
Временную защиту в странах ЕС имеют 4,35 миллиона украинцев
Временную защиту в странах ЕС имеют 4,35 миллиона украинцев
По состоянию на 31 декабря 2025 г. в странах Европейского Союза статус временной защиты имели 4,35 млн украинских беженцев. По сравнению с концом ноября 2025 г. их количество увеличилось на 24 675 человек, или на 0,6%.
Об этом свидетельствуют данные Евростата.

В каких странах ЕС больше всего украинских беженцев

Наибольшее количество получателей временной защиты зарегистрировано в Германии, Польше и Чехии.
По данным Евростата, украинцы составляют более 98,4% лиц, получивших защиту в ЕС. Из них 43,6% - взрослые женщины, 30,5% - несовершеннолетние и 25,9% - взрослые мужчины.
Среди 26 стран ЕС, по которым есть данные, в 22 странах возросло количество лиц, находящихся под временной защитой.
Наибольший прирост зафиксирован в:
  • Германии (+9 620 человек),
  • Испании (+2 235),
  • Румынии (+2160).
Уменьшение зафиксировано в 4 странах ЕС. Наибольшее сокращение произошло во Франции (-1250 человек) и Эстонии (-470).
Количество украинцев с временной защитой ЕС в декабре
Количество украинцев с временной защитой ЕС в декабре, Інфографіка: Євростат
Как свидетельствуют данные Евростата, самый высокий уровень концентрации перемещенных лиц на тысячу местных жителей зафиксирован в Чехии (36,0), Польше (26,6) и Кипре и Словакии (по 25,8), тогда как соответствующий показатель на уровне ЕС составил 9,7 на тысячу населения.

Возвращение украинцев

Ранее в отчете НБУ отмечалось, что чистое возвращение мигрантов начнется в 2027 году (около 0,1 млн человек).
В 2028 году этот процесс активизируется (0,5 млн человек), в частности, учитывая ожидаемое уменьшение рисков безопасности и общее улучшение экономической ситуации.
В то же время, рынок труда потребует значительного количества работников на фоне процессов восстановления страны и роста инвестиций. Высокий спрос на рабочую силу будет способствовать дальнейшему сокращению безработицы и поддерживать увеличение зарплат.
По материалам:
Укрінформ
Payment systems