0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как сэкономить во время путешествия по Европе — советы

Личные финансы
20
Как сэкономить во время путешествия по Европе — советы
Как сэкономить во время путешествия по Европе — советы
Экономное путешествие — это не об отказе от удобств, а об умении планировать. Правильный выбор дат, раннее бронирование, гибкий маршрут и простые лайфхаки позволяют существенно снизить расходы, не жертвуя качеством отдыха.
Со ссылкой на статью Finance.ua делимся самыми эффективными способами, которые помогут потратить меньше, но получить больше впечатлений.

Раннее бронирование и правильный выбор дат

Планирование — основа экономии. Авиабилеты и жилье следует бронировать за 3−6 месяцев до поездки, особенно в высокий сезон.
Самые выгодные дни для вылета — вторник и среда. Худшие — пятница, воскресенье и государственные праздники, когда цены традиционно повышаются.
Самые высокие цены на путешествия — в декабре, а также в июле и августе. Самые комфортные и выгодные месяцы для путешествий — май и сентябрь.
Для максимальной экономии выбирайте ноябрь, январь или февраль, а также города Центральной и Восточной Европы, которые стабильно дешевле западных столиц.

Как экономить на перелетах

Советуем подписаться на рассылки Ryanair, Wizz Air, EasyJet — именно там появляются билеты по 10−30 евро во время распродаж.
Между европейскими городами часто выгоднее покупать отдельные стыковочные рейсы лоукостеров, а не сложные маршруты в одном билете.
Читайте также
Летайте только с ручной кладью — это позволяет избежать доплат 50−100 евро за багаж.
Для переездов между городами выбирайте:
  • FlixBus, RegioJet — самые доступные автобусы;
  • поезда, билеты на которые выгодно брать заранее.
В городах больше ходите пешком или покупайте дневные/недельные проездные (City Pass), если планируете интенсивные маршруты.

Жилье

Чтобы сократить бюджет и сэкономить на проживании:
  • рассматривайте Airbnb, хостелы или бюджетные отели;
  • ищите варианты в окрестностях с хорошим транспортом — это дешевле, чем в центре;
  • Частные комнаты в хостелах часто стоят меньше стандартных гостиниц.
Читайте также

Питание

Сэкономить на еде помогут простые шаги:
  • готовить завтраки самостоятельно;
  • покупать готовые блюда в супермаркетах;
  • избегать ресторанов в туристических центрах;
  • отходить на 2−3 квартала — там дешевле и аутентичнее.

Активности и развлечения

Во многих городах доступны:
  • Free Walking Tours — бесплатные экскурсии;
  • музеи с «бесплатными днями»;
  • прогулки по паркам, обзор архитектуры и набережных.
В городах типа Лондона, Рима или Вены выгодным может быть City Pass, если планируете много платных достопримечательностей.
Подробнее о том, во сколько обойдется поездка в Европу, читайте в статье по ссылке.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems