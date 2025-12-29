Как сэкономить во время путешествия по Европе — советы Сегодня 18:02 — Личные финансы

Как сэкономить во время путешествия по Европе — советы

Экономное путешествие — это не об отказе от удобств, а об умении планировать. Правильный выбор дат, раннее бронирование, гибкий маршрут и простые лайфхаки позволяют существенно снизить расходы, не жертвуя качеством отдыха.

Со ссылкой на статью Finance.ua делимся самыми эффективными способами, которые помогут потратить меньше, но получить больше впечатлений.

Раннее бронирование и правильный выбор дат

Планирование — основа экономии. Авиабилеты и жилье следует бронировать за 3−6 месяцев до поездки, особенно в высокий сезон.

Самые выгодные дни для вылета — вторник и среда. Худшие — пятница, воскресенье и государственные праздники, когда цены традиционно повышаются.

Самые высокие цены на путешествия — в декабре, а также в июле и августе. Самые комфортные и выгодные месяцы для путешествий — май и сентябрь.

Для максимальной экономии выбирайте ноябрь, январь или февраль, а также города Центральной и Восточной Европы, которые стабильно дешевле западных столиц.

Как экономить на перелетах

Советуем подписаться на рассылки Ryanair, Wizz Air, EasyJet — именно там появляются билеты по 10−30 евро во время распродаж.

Между европейскими городами часто выгоднее покупать отдельные стыковочные рейсы лоукостеров, а не сложные маршруты в одном билете.

Летайте только с ручной кладью — это позволяет избежать доплат 50−100 евро за багаж.

Для переездов между городами выбирайте:

FlixBus, RegioJet — самые доступные автобусы;

поезда, билеты на которые выгодно брать заранее.

В городах больше ходите пешком или покупайте дневные/недельные проездные (City Pass), если планируете интенсивные маршруты.

Жилье

Чтобы сократить бюджет и сэкономить на проживании:

рассматривайте Airbnb, хостелы или бюджетные отели;

ищите варианты в окрестностях с хорошим транспортом — это дешевле, чем в центре;

Частные комнаты в хостелах часто стоят меньше стандартных гостиниц.

Питание

Сэкономить на еде помогут простые шаги:

готовить завтраки самостоятельно;

покупать готовые блюда в супермаркетах;

избегать ресторанов в туристических центрах;

отходить на 2−3 квартала — там дешевле и аутентичнее.

Активности и развлечения

Во многих городах доступны:

Free Walking Tours — бесплатные экскурсии;

музеи с «бесплатными днями»;

прогулки по паркам, обзор архитектуры и набережных.

В городах типа Лондона, Рима или Вены выгодным может быть City Pass, если планируете много платных достопримечательностей.

