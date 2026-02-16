Сколько стоит ремонт в квартире и в частном доме Сегодня 21:37 — Личные финансы

Ремонт в доме – менее предсказуем, что влияет и его на стоимость

Ремонт — это всегда ощутимая нагрузка на бюджет, но финальная сумма во многом зависит от типа жилья. Как правило, обновление частного дома обходится дороже, чем квартиры, ведь объем работ и количество технических нюансов гораздо больше.

Детальнее о ценовой разнице в ремонте рассказала эксперт Ирина Луханина.

Почему ремонт дома дороже

По словам Луханиной, главная причина — в сложности и меньшей предсказуемости расходов. В процессе работ в частном доме часто возникают дополнительные задачки, которые трудно оценить заранее.

Основные факторы роста стоимости:

Большая площадь. Даже если цена за квадратный метр одинакова, общая смета в доме будет выше из-за метража. Кроме жилых комнат нужно ремонтировать коридоры, лестницы, технические и подсобные помещения.

Даже если цена за квадратный метр одинакова, общая смета в доме будет выше из-за метража. Кроме жилых комнат нужно ремонтировать коридоры, лестницы, технические и подсобные помещения. Наружные элементы и конструкции. Владелец дома оплачивает не только внутреннюю отделку, но и фасад, крышу, водосточную систему, входную группу. Дополнительно могут быть террасы, гаражи или хозпристройки.

Читайте также Реально ли накопить на первый взнос на квартиру в Украине за 5 лет

Инженерные системы. В частных домах часто установлено автономное отопление, собственное водоснабжение и канализация. Замена котла, радиаторов, труб или модернизация систем значительно увеличивает бюджет.

В частных домах часто установлено автономное отопление, собственное водоснабжение и канализация. Замена котла, радиаторов, труб или модернизация систем значительно увеличивает бюджет. Скрытые проблемы. При ремонте могут оказаться недостатки утепления, вентиляции, электричества, гидроизоляции или перекрытий. Такие работы обычно не закладывают в первоначальную смету, поэтому затраты растут уже в процессе.

Сколько стоит ремонт в 2026 году

По словам риелтора Владимира Иванюка, в 2026 году стоимость ремонта зависит от состояния жилья, сложности работ и уровня материалов.

В среднем:

базовый ремонт квартиры — от 6 000 грн за кв. м;

современный ремонт с качественными материалами — более 15 000 грн за кв. м.

К примеру, обновление квартиры площадью 50 кв. м может обойтись примерно в 300−750 тыс. грн. в зависимости от объема работ.

В случае с домом расходы больше в первую очередь из-за площади. Если речь идет о 120 кв. м, базовый ремонт стартует с 720 тыс. грн. При использовании более дорогих материалов или более сложных решений бюджет легко может превысить 1 млн грн.

Дополнительные расходы возникают, если нужно ремонтировать крышу, систему отопления или водоснабжения — именно это часто и формирует основную разницу в стоимости между квартирой и частным домом.

средняя стоимость капитального ремонта «под ключ» на конец 2025 года составляет около 600 долларов за квадратный метр. Ранее мы рассказывали , что по данным строительной бригады Maestro,на конец 2025 года составляет около

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.