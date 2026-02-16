0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько стоит ремонт в квартире и в частном доме

Личные финансы
3
Ремонт в доме – менее предсказуем, что влияет и его на стоимость
Ремонт в доме – менее предсказуем, что влияет и его на стоимость
Ремонт — это всегда ощутимая нагрузка на бюджет, но финальная сумма во многом зависит от типа жилья. Как правило, обновление частного дома обходится дороже, чем квартиры, ведь объем работ и количество технических нюансов гораздо больше.
Детальнее о ценовой разнице в ремонте рассказала эксперт Ирина Луханина.

Почему ремонт дома дороже

По словам Луханиной, главная причина — в сложности и меньшей предсказуемости расходов. В процессе работ в частном доме часто возникают дополнительные задачки, которые трудно оценить заранее.
Основные факторы роста стоимости:
  • Большая площадь. Даже если цена за квадратный метр одинакова, общая смета в доме будет выше из-за метража. Кроме жилых комнат нужно ремонтировать коридоры, лестницы, технические и подсобные помещения.
  • Наружные элементы и конструкции. Владелец дома оплачивает не только внутреннюю отделку, но и фасад, крышу, водосточную систему, входную группу. Дополнительно могут быть террасы, гаражи или хозпристройки.
Читайте также
  • Инженерные системы. В частных домах часто установлено автономное отопление, собственное водоснабжение и канализация. Замена котла, радиаторов, труб или модернизация систем значительно увеличивает бюджет.
  • Скрытые проблемы. При ремонте могут оказаться недостатки утепления, вентиляции, электричества, гидроизоляции или перекрытий. Такие работы обычно не закладывают в первоначальную смету, поэтому затраты растут уже в процессе.

Сколько стоит ремонт в 2026 году

По словам риелтора Владимира Иванюка, в 2026 году стоимость ремонта зависит от состояния жилья, сложности работ и уровня материалов.
В среднем:
  • базовый ремонт квартиры — от 6 000 грн за кв. м;
  • современный ремонт с качественными материалами — более 15 000 грн за кв. м.
К примеру, обновление квартиры площадью 50 кв. м может обойтись примерно в 300−750 тыс. грн. в зависимости от объема работ.

Инвертор для квартиры: как правильно выбрать и сколько стоит подключить

В случае с домом расходы больше в первую очередь из-за площади. Если речь идет о 120 кв. м, базовый ремонт стартует с 720 тыс. грн. При использовании более дорогих материалов или более сложных решений бюджет легко может превысить 1 млн грн.
Дополнительные расходы возникают, если нужно ремонтировать крышу, систему отопления или водоснабжения — именно это часто и формирует основную разницу в стоимости между квартирой и частным домом.
Ранее мы рассказывали, что по данным строительной бригады Maestro, средняя стоимость капитального ремонта «под ключ» на конец 2025 года составляет около 600 долларов за квадратный метр.
По материалам:
Телеканал 24
КвартираЖилая недвижимость
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems