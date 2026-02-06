Реально ли накопить на первый взнос на квартиру в Украине за 5 лет Сегодня 08:00 — Недвижимость

Реально ли накопить на первый взнос на квартиру в Украине за 5 лет

Согласно опросу, более половины украинцев планируют приобрести квартиру в 2026 году или в ближайшие 5 лет. Треть украинцев собираются воспользоваться государственными программами. То есть большинству украинцев придется собирать деньги на первый взнос.

Первый взнос на квартиру за 5 лет

С зарплатой в 40−50 тыс. / гривен можно позволить себе откладывать до 10 тыс. грн в месяц. Но средняя зарплата по Украине на ноябрь 2025 года составляет лишь немногим более 27 тыс. грн. Реально многие украинцы получают на руки еще меньше.

Мнение эксперта

Финансовый консультант в сфере накопительного страхования Ярослав Кучер отмечает, что при доходе в 25 тыс. грн. накопить на первый взнос будет сложно. Если ежемесячно откладывать по 10%, то за год можно собрать 30 тыс. Но надо учитывать инфляцию.

«Инфляция — это факт, от которого не скрыться. Можно сохранить покупательную способность денег за счет процентов накопления или получить прибыль путем инвестирования. Чтобы постоянно не догонять рост цен, необходимо поскорее собрать сумму для первого взноса, а дальше уже выплачивать остальные», ― объяснил Кучер.

Расчеты

Если доход человека составляет 25−27 тыс. гривен, то вряд ли получится накопить на первый взнос за 5 лет. Тем более что недвижимость, вероятно, будет расти и дальше.

Есть два варианта:

Дальше накапливать. К примеру, если ежемесячно класть на депозит 2500 грн под 15% в течение 10 лет, то удастся собрать 688 тыс. грн. Если срок увеличить до 15 лет, то сумма на депозите будет 1 млн 670 тыс. грн. Увеличивать доходы и пытаться инвестировать в малорисковые проекты.

Эксперт рекомендует держать отдельные суммы для накопления и инвестирования. Накопление — это сбережение денег без существенных рисков. А вот инвестирование имеет риск потери средств, и к этому нужно быть готовым.

