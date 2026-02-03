Первый взнос на квартиру за 5 лет: реальный план накоплений Сегодня 10:40 — Недвижимость

Условия по ипотеке, госпрограммам и рассрочкам от застройщика существенно отличаются

Finance.ua решил проанализировать, какие могут быть стратегии накопления требуемой суммы в течение пятилетнего периода.

Согласно опросу платформы OLX Недвижимость, более половины украинцев планируют приобрести квартиру в 2026 году или в ближайшие 5 лет. Треть украинцев собирается купить недвижимость в кредит, примерно столько же — за собственные средства или хочет воспользоваться государственными программами. То есть большинству украинцев придется собирать деньги на первый взнос.

Условия ипотеки, государственных программ и рассрочек от застройщика

Для покупки жилья в кредит украинцам доступны три основных инструмента финансирования: банковские ипотечные кредиты, государственная поддержка и рассрочка от застройщиков.

Программа Ставка,% годовых Сумма кредита Первый взнос Срок Дополнительные условия «єОселя» 3 (6) или 7 (10) до 6 млн грн от 20% (или от 10% для молодежи до 25 лет) до 20 лет Минимальная ставка 3% актуальна для военных, правоохранителей, медиков, педагогов и ученых. 3% и 7% действуют первые 10 лет ипотеки, с 11-го — +3% к ставке. Есть требования к возрасту жилья и его площади Ипотека на рыночных условиях 6,99−24,7 до 10 млн грн от 20% до 20 лет (реже ― до 25−30 лет) Условия отличаются у разных банков Рассрочка от застройщика Без процентов или с минимальными Зависит от стоимости объекта Обычно от 30% (может быть в пределах 10−50%) Чаще до 3 лет Условия отличаются у разных застройщиков Кредит для молодежи 7% не фиксирована от 6% до 20 лет Кредит для супругов до 35 лет, заемщиководиночек до 36 лет, ученых до 40 лет Ипотека для мариупольцев 3 до 30 млн грн 3−6% до 30 лет Ипотека для ВПЛ из Мариупольской городской территориальной общины

Украинцы, имеющие жилье на оккупированных территориях или разрушенное в результате войны, могут получить жилищный сертификат по программе «єВідновлення». Им можно оплатить квартиру, дом или первый взнос по государственной программе «єОселя», если государственной компенсации не хватает на оплату выбранного объекта. Сумма рассчитывается индивидуально и зависит от площади разрушенного жилья, стоимости квадратного метра на вторичном рынке, года застройки, количества комнат и регионального коэффициента. Средняя сумма жилищного сертификата на конец 2025 года составляла 1,4 млн грн.

Сколько стоят квартиры в начале 2026 года

Стоимость жилья существенно отличается в областных центрах и малых городах, на первичном и вторичном рынках, в центре города и на окраинах. Рассмотрим приблизительные цены в крупных городах в начале 2026 года. Учитываем объекты первичного и вторичного рынка.

Киев

В столице традиционно одни из самых дорогих квартир. Сначала посмотрим стоимость объектов на первичном рынке. Цены здесь и далее в материале актуальны по состоянию на конец января 2026 года.

Застройщик ЖК Стоимость, грн Первый взнос Срок Stolitsa Group H2O 2 комнаты ― от 3,62 млн;3 комнаты ― от 4,24 млн от 30% до 3 лет Standard One Доходный дом S1 Obolon 1 комната ― от 3,85 млн;2 комнаты ― от 5,56 млн от 40% до мая 2027 года Saga Developmentи BGV-Development BOSTON Creative House 1 комната ― от 2,96 млн;2 комнаты ― от 3,54 млн;3 комнаты ― от 5,29 млн от 30% до 3 лет 450 GROUP Доходный дом Мі6 1 комната ― от 2,77 млн от 50% на 1 год KSM-GROUP Кришталеві джерела 1 комната ― от 1,35 млн;2 комнаты ― от 3,2 млн;3 комнаты ― от 4,03 млн от 50% на 2 года КАН Девелопмент Файна Таун 1 комната ― от 3,66 млн;2 комнаты ― от 5,19 млн;3 комнаты ― от 7,68 млн от 10% до 7 лет Интергал-Буд Polar Park 1 комната ― от 1,93 млн;2 комнаты ― от 3 млн от 30% на 3 года

Возьмем для примера однокомнатную квартиру в ЖК Polar Park стоимостью 1,93 млн грн, которую можно взять в рассрочку без процентов. При условии 30% первого взноса и рассрочки в год ежемесячный платеж составит 112 тыс. 583 гривны.

Если же ее растянуть на 36 месяцев, то сумма ежемесячного платежа уменьшится до 37 528 грн. Это немного меньше средней зарплаты в Киеве по данным на ноябрь 2025 года ― 40 633 грн.

Чтобы собрать на первый взнос в течение 5 лет, нужно ежемесячно откладывать по 9650 грн.

В конце 2025 года средняя стоимость однокомнатной квартиры в столице на вторичном рынке составляла 68 тыс. долларов (2 902 713,28 грн по курсу на 26 января 2026 года), двухкомнатной — 110 тыс. долларов (4 695 565,60 грн), а трехкомнатной. 913,60 грн). Такие цифры указаны в дашборде ЛУН. Самые дорогие квартиры в Печерском (от 127 тыс. долларов), Шевченковском (от 83,5 тыс. долларов) и Голосеевском (от 76,3 тыс. долларов) районах.

Днепр

В Днепре спрос на покупку жилья остается ограниченным из-за близости к фронту. В то же время рынок недвижимости «движется», в частности, благодаря программам государственной поддержки, отметила Finance.ua риелтор Виктория Момотенко. Быстро покупают квартиры владельцы жилищного сертификата «Восстановление». По условиям программы сделку купли-продажи следует провести в течение 30 дней с момента бронирования средств в «Дії».

Рассмотрим стоимость объектов от застройщиков и условия рассрочки.

Застройщик ЖК Стоимость, грн Первый взнос Срок Артпроектбуд Счастливый 1 комната ― от 1,45 млн;2 комнаты ― от 2,64 млн от 30% до 3 лет DM Group Neboshill 1 комната ― от 1,84 млн;2 комнаты ― от 3,66 млн;3 комнаты ― от 5,56 млн от 20% до 3 лет Logos Development group,SalesTech,Строитель-П Bartolomeo Resort Town 1 комната ― от 1,89 млн;2 комнаты ― от 5,07 млн;3 комнаты ― от 5,16 млн от 35% до 3 лет Добробут Затышный-2 1 комната ― от 1,59 млн;2 комнаты ― от 2,98 млн;3 комнаты ― от 3,08 млн Grand Family Estate Grand Tower 1 комната ― от 2,19 млн;2 комнаты ― от 2,27 млн;3 комнаты ― от 3,24 млн от 0% до 4 лет

По данным ЛУН, средняя стоимость однокомнатных квартир на вторичном рынке составляет 34 тыс. долларов, а двухкомнатных — 44 тыс. долларов. В то же время, Виктория Момотенко отмечает, что можно купить объекты в хороших районах за 22−27 тыс. и 28−40 тыс. долларов соответственно.

Средняя стоимость трехкомнатных квартир на вторичке составляет 58 тыс. долларов Самые дорогие квартиры в Соборном, Центральном и Шевченковском районах.

Харьков

В Харькове стоимость квартир постепенно снижается из-за ситуации безопасности, хотя если брать статистику за 2025 год, то цена объектов на вторичном рынке выросла на 12−19%. Средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет 23 тыс. долларов, двухкомнатной — 38 тыс. долларов, трехкомнатной — 50 тыс. долларов. Самые дорогие районы: Шевченковский, Основьянский, Холодногорский и Киевский.

Застройщик ЖК Стоимость, грн Первый взнос Срок ЖИТЛОБУД-3 Bauhaus 1 комната ― от 1,37 млн;2 комнаты ― от 2,29 млн;3 комнаты ― от 2,96 млн Рассрочка на индивидуальных условиях Констракшн Груп Континенталь ная Валентиновский 1 комната ― от 1,46 млн;2 комнаты ― от 2,34 млн;3 комнаты ― от 2,76 млн от 30% на 6 месяцев Bee Construction Royal Residence 1 комната ― от 2,44 млн;2 комнаты ― от 4,71 млн;3 комнаты ― от 5,68 млн от 50% на год Житлобуд-2 Аквамарин 1 комната ― от 1,09 млн;2 комнаты ― от 2,04 млн от 50% на 5 месяцев

Многие застройщики в Харькове не предлагают клиентам рассрочку, или эта возможность ограничена коротким периодом (5−12 месяцев).

Одесса

В Одессе, как и в других городах, спрос на недвижимость остается ограниченным из-за военных рисков. Анализируем, какие объекты предлагают местные застройщики.

Застройщик ЖК Стоимость, грн Первый взнос Срок Kadorr Group Жемчужный квартал на Сахарова 1 комната ― от 1,99 млн;2 комнаты ― от 2,68 млн;3 комнаты ― от 4,1 млн от 25% на 4 года и 2 месяца ПривилегияПСМ-ГрупптаЗолотая Эра XXI Золотая Эра 2 комнаты ― от 2,19 млн;3 комнаты ― от 2,77 млн от 30% до декабря 2026 года STIKON Modern 1 комната ― от 2,07 млн;2 комнаты ― от 3,1 млн;3 комнаты ― от 3,55 млн от 30% на 2 года Группа компаний «Пространство» Ришельевский Пассаж 1 комната ― от 2,21 млн;2 комнаты ― от 7,6 млн от 25% на год Платинумбуд Odesa City 1 комната ― от 1,1 млн;2 комнаты ― от 1,74 млн;3 комнаты ― от 2,68 млн от 10% на 4 года

Средняя стоимость квартир на вторичном рынке:

однокомнатная ― 47 тыс. долларов;

двухкомнатная ― 66 тыс. долларов;

трехкомнатная ― 88 тыс. долларов.

Самое дорогое жилье находится в Приморском районе.

Львов

Цены на квартиры во Львове растут и превосходят столичные. Средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичке составляет 70 тыс. долларов, двухкомнатной — 99 тыс. долларов, а трехкомнатной — 125 тыс. долларов.

Застройщик ЖК Стоимость, грн Первый взнос Срок MONO Estate Development Величковского 7-Б 1 комната ― от 1,84 млн;2 комнаты ― от 2,74 млн от 30% Год и 6 месяцев Avalon Avalon Up 1 комната ― от 3,13 млн;2 комнаты ― от 4,89 млн;3 комнаты ― от 5,73 млн от 10% до июня 2027 года Globus Globus Balance 1 комната ― от 3,38 млн;2 комнаты ― от 5,19 млн от 30% год и 6 месяцев Viking Development Viking Hills 1 комната ― от 2 млн;2 комнаты ― от 2,67 млн;3 комнаты ― от 4,49 млн от 30% до декабря 2027 года РИЭЛ Big Ben 1 комната ― от 1,85 млн;2 комнаты ― от 2,59 млн;3 комнаты ― от 5,53 млн от 30% до июня 2027 года

Реально ли накопить на первый взнос за 5 лет?

В зависимости от уровня дохода. С зарплатой в 40−50 тыс. / гривен можно позволить себе откладывать до 10 тыс. грн в месяц. Но средняя зарплата по Украине на ноябрь 2025 года составляет лишь немногим более 27 тыс. грн. Реально многие украинцы получают еще меньшие суммы на руки.

Финансовый консультант в сфере накопительного страхования Ярослав Кучер отмечает, что при доходе в 25 тыс. грн. накопить на первый взнос будет сложно. Если ежемесячно откладывать по 10%, то за год можно собрать 30 тыс. Но надо учитывать инфляцию.

«Инфляция — это факт, от которого никуда не денешься. Можно сохранить покупательную способность денег за счет процентов накопления или получить прибыль путем инвестирования. Чтобы постоянно не догонять рост цен, необходимо поскорее собрать сумму для первого взноса, а дальше уже выплачивать остальные», ― объяснил Кучер.

Если доход человека составляет 25−27 тыс. гривен, то вряд ли получится накопить на первый взнос за 5 лет. Тем более что недвижимость, вероятнее, будет расти и дальше. Есть два варианта:

Продолжить копить. Например, если каждый месяц класть на депозит 2500 грн под 15% в течение 10 лет, то удастся собрать 688 тыс. грн. Если срок увеличить до 15 лет, то сумма на депозите будет 1 млн 670 тыс. грн. Увеличивать доходы и пытаться инвестировать в малорисковые проекты.

Эксперт рекомендует иметь отдельные суммы для накопления и инвестирования. Накопление — это сохранение денег без существенных рисков. А вот инвестирование имеет риск потери средств, и к этому нужно быть готовым.

Как собрать на первый взнос: план действий

Нулевой пункт — выбрать вариант, который вам подходит. Чем точнее вы опишете свое будущее жилье, тем с большей вероятностью можете правильно рассчитать стоимость первого взноса. Определитесь с ключевыми параметрами:

первичный или вторичный рынок;

район города;

количество комнат;

с ремонтом или без;

состояние дома, планировка, год застройки;

социальная инфраструктура рядом.

Далее следует выбрать тип кредитования: государственная программа «єОселя» (обязательно посмотрите ограничения), обычная ипотека от банка или рассрочка от застройщика.

Как рассчитать сумму первого взноса

Для этого нужно знать стоимость квартиры и минимальную сумму первого взноса. Рассчитать можно по простой формуле:

Сумма первого взноса = Стоимость квартиры x (Процент первого взноса/100)

Сколько денег откладывать ежемесячно

Представим, что вы хотите приобрести однокомнатную квартиру за 3 млн. грн. Если собираетесь оформлять рассрочку от застройщика с первым взносом от 30%, минимальная сумма будет составлять 900 тыс. грн. Правда, для того чтобы накопить такой вклад за 5 лет, нужно ежемесячно откладывать по 15 тыс. грн. Даже при размещении средств на депозите под 15% годовых необходимый ежемесячный взнос уменьшится лишь до примерно 12 тыс. грн. Для человека с зарплатой 25−30 тыс. грн. накапливать такие суммы крайне сложно и почти нереально, потому что придется откладывать 40−50% от дохода.

По программе «єОселя» первый взнос составляет от 20%. В нашем случае это 600 тысяч гривен. Если откладывать деньги ежемесячно под подушку, то придется на это выделять по 10 тыс. грн. Размещение средств на депозите под 15% годовых уменьшает требуемый ежемесячный взнос до 8 тыс. грн. Это составит 26−40% от зарплаты.

Заметим, что эксперты советуют откладывать 10−20% дохода. Это те суммы, которые большинству людей по силам копить регулярно, не существенно ограничивая ежедневные расходы. Изъятие больших сумм из семейного бюджета может быть более проблематичным.

Не забывайте об инфляции и дополнительных платежах. Через 5 лет выбранный объект подорожает и сумма первого взноса будет больше. Закладывайте +5−10% от суммы первого взноса. Также помните о сопутствующих расходах: комиссии банка за рассмотрение заявки и оформления кредита, ведение кредитного счета, оценку и страхование имущества, страхование жизни и здоровья заемщика.

Как накопить на первый взнос

Самый простой вариант — открыть депозит или облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Последние дают большую доходность, да и государство гарантирует 100% возврат средств. К тому же, средства можно несколько раз реинвестировать в течение периода накопления.

Еще одно преимущество ОВГЗ — отсутствие налогообложения. Общий размер налогов на доходы по депозитам 2026 составляет 23% (18% НДФЛ и 5% военный сбор).

Для защиты от валютных колебаний можно экономить в иностранной валюте (депозит или ОВГЗ). Но этот способ имеет низкую доходность. Оптимальный вариант — держать 20−30% сбережений в валюте.

Некоторые банки предлагают накопительные счета, позволяющие регулярно класть средства, но без функции снятия.

Если вы выбираете только накопление, то первые четыре года активно вкладывайте средства в депозиты, ОВГЗ или накопительные счета. Выбирайте удобные для себя инструменты, но не держите все деньги в одном банке или на одном инструменте.

Советы для эффективного накопления в течение первого года:

начните с обычного депозита, а затем добавляйте новые инструменты;

держите 20−30% накоплений валюте, а остальное — в гривне;

автоматизируйте накопления ― пусть определенный процент с каждого поступления сразу перечисляется на депозит/накопительный счет;

просматривайте ставки и предложения банков каждые 6 месяцев;

реинвестируйте весь доход с депозитов, ОВГЗ и других инструментов.

На пятый год переводите средства на краткосрочные депозиты или на текущий счет. Деньги должны быть свободны на случай, если удастся быстро найти оптимальный вариант.

Когда и как следует инвестировать

Инвестирование — дело рисковое, поэтому требует определенных знаний и опыта. Если нет ресурса для обучения, то этот вариант лучше не рассматривать.

Инвестировать можно в акции, криптовалюту, драгоценные металлы, стартапы, предметы искусства, разные проекты. Несколько правил помогут вам минимизировать риски:

инвестируйте только при условии стабильного дохода;

вкладывайте в инвестиции только свободные деньги и ни в коем случае не трогайте накопления или финансовую подушку;

составляйте план инвестиций и регулярно его просматривайте, не действуйте спонтанно;

вкладывайте деньги в инструменты, которые вы знаете;

диверсифицируйте инвестиции, не вкладывайте все денежные средства в один инструмент;

реинвестируйте прибыль.

