Блэкауты влияют на рынок новостроек, но не на цены Сегодня 08:07 — Недвижимость

На первичке динамика цен остается стабильной

Регулярные отключения электроэнергии в Украине меняют поведение покупателей первичного жилья, но не вызывают падения цен или массовой отмены сделок.

Об этом рассказали в Украинской ассоциации девелоперов.

Покупатели откладывают решение

Как отмечают эксперты, в первую очередь меняется поведение клиентов. Некоторые потенциальные покупатели откладывают покупку, если беспокоятся о комфорте проживания во время отключений.

Сегодня на рынке формируется новый критерий оценки жилья: энергетическая надежность. Проекты с генераторами, резервным питанием и альтернативными источниками энергии имеют преимущество среди покупателей, а спрос на такие характеристики растет. Новостройки с такими решениями продаются быстрее, потому что их воспринимают как более надежные.

Влияют ли блэкауты на цены и спрос

На рынке первичной недвижимости общая динамика цен пока стабильна. По итогам 2025 года стоимость квадратного метра в большинстве своем росла или держалась на уровне предыдущего года, несмотря на блэкауты.

Читайте также Киев или пригород — где цены на новые квартиры растут быстрее

Спрос и предложение тоже остаются сбалансированными. К примеру, в киевских проектах девелопера Standard One однокомнатные квартиры почти полностью раскуплены, а двухкомнатные продаются медленнее и предлагаются по акционным условиям.

Отменяются ли сделки

Девелоперы отмечают, что массовых аннулирований из-за блэкаутов нет.

Энергетическая ситуация может только замедлять принятие решений и откладывать заключение договоров, но юридически соглашения не расторгаются. Это вопрос ожиданий и настроений покупателей, а не формальных изменений в договорах.

Также девелоперы отмечают, что ключевым остается не сам факт отключений, а то, как покупатели оценивают риски и комфорт будущего проживания. Ожидание стабилизации энергосистемы может активизировать спрос, в то время как периоды энергетического стресса — временно сдерживать его.

Ранее мы сообщали , что в среднем в январе прошлого года приобрести 1-комнатную квартиру в Киеве на первичном рынке можно было за 30−85 тыс. долларов. Однако уже за первый квартал 2025 года недвижимость подорожала.

Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.