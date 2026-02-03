Блэкауты влияют на рынок новостроек, но не на цены
Регулярные отключения электроэнергии в Украине меняют поведение покупателей первичного жилья, но не вызывают падения цен или массовой отмены сделок.
Об этом рассказали в Украинской ассоциации девелоперов.
Покупатели откладывают решение
Как отмечают эксперты, в первую очередь меняется поведение клиентов. Некоторые потенциальные покупатели откладывают покупку, если беспокоятся о комфорте проживания во время отключений.
Сегодня на рынке формируется новый критерий оценки жилья: энергетическая надежность. Проекты с генераторами, резервным питанием и альтернативными источниками энергии имеют преимущество среди покупателей, а спрос на такие характеристики растет. Новостройки с такими решениями продаются быстрее, потому что их воспринимают как более надежные.
Влияют ли блэкауты на цены и спрос
На рынке первичной недвижимости общая динамика цен пока стабильна. По итогам 2025 года стоимость квадратного метра в большинстве своем росла или держалась на уровне предыдущего года, несмотря на блэкауты.
Спрос и предложение тоже остаются сбалансированными. К примеру, в киевских проектах девелопера Standard One однокомнатные квартиры почти полностью раскуплены, а двухкомнатные продаются медленнее и предлагаются по акционным условиям.
Отменяются ли сделки
Девелоперы отмечают, что массовых аннулирований из-за блэкаутов нет.
Энергетическая ситуация может только замедлять принятие решений и откладывать заключение договоров, но юридически соглашения не расторгаются. Это вопрос ожиданий и настроений покупателей, а не формальных изменений в договорах.
Также девелоперы отмечают, что ключевым остается не сам факт отключений, а то, как покупатели оценивают риски и комфорт будущего проживания. Ожидание стабилизации энергосистемы может активизировать спрос, в то время как периоды энергетического стресса — временно сдерживать его.
Ранее мы сообщали, что в среднем в январе прошлого года приобрести 1-комнатную квартиру в Киеве на первичном рынке можно было за 30−85 тыс. долларов. Однако уже за первый квартал 2025 года недвижимость подорожала.
Поделиться новостью
Также по теме
Блэкауты влияют на рынок новостроек, но не на цены
Что делать, если утрачено свидетельство о праве собственности, выданное до 1 января 2013 года
ТОП-10 компаний, владеющих крупнейшими массивами земли в Украине
«єОселя»: сколько нужно зарабатывать, чтобы купить жилье
Коллективные инвестиции в недвижимость: можно ли на этом заработать?
Киев или пригород — где цены на новые квартиры растут быстрее