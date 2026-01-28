Ціна однокімнатної квартири в Україні: де дешевше Сьогодні 10:45 — Нерухомість

У більшості регіонів України ціни на житло стрімко зросли

Війна докорінно змінила країну, і ринок нерухомості не залишився осторонь цих трансформацій. У той час як в одних регіонах ціни на житло стрімко зросли, в інших — навіть ще вчора привабливі та перспективні об’єкти практично втратили свою цінність. Ці контрасти яскраво відображають глибину змін, спричинених воєнними подіями. Finance.ua дізнався ціни в регіонах на первинне та вторинне житло. Цей матеріал буде корисним для тих, хто планує придбання однокімнатної квартири та починає порівнювати пропозиції.

Ціни на однокімнатки Києва

Почнемо зі столиці. Зрозуміло, що багато залежить і від району, і від типу забудови, і від поверху, і від метражу, і навіть від стадії готовності будинку. Але, в середньому, рік тому в січні придбати 1-кімнатну квартиру в Києві на первинному ринку можна було за 30−85 тис. доларів.

Впродовж першого кварталу 2025 року відбулося загальне подорожчання нерухомості. В столиці ціни теж зросли. В березні на однокімнатні квартири типової площі в Києві встановили цінники в межах 35/40−70/90 тис. доларів.

Джерело фото: pixabay

Червень для ринку столичних новобудов сюрпризом не став. Від зимових та весняних ціни на нерухомість відрізнялись несуттєво. Впродовж наступних місяців, через стабільність попиту та обмеженість пропозицій, відбулося подорожчання. У вересні цінники коливалися від 45 до 65 тис. доларів США, більш вигідні для покупців варіанти зустрічалися вкрай рідко.

Ціни на однокімнатки в Донецькій області

В підконтрольній Україні Донецькій області пропозицій первинного ринку мало. Новобудови тут на зараз, за зрозумілими причинами, не зводяться. Всі, хто вирішує придбати житло, обирає між пропозиціями «вторинки». Однокімнатну квартиру в Слов’янську чи Краматорську придбати можна за ціну в діапазоні 3- 12 тис. доларів (виключно вторинний ринок, не новобудови). 2025 року цінники були вищими приблизно на 15−20%, але стабільно продовжують знижуватись. Населення домівки покидає, евакуюється. Власники продають все на невигідних для себе умовах. Коли безпекова ситуація покращиться, звісно вартість нерухомості зросте.

Ціни на однокімнатки у Дніпрі

В Дніпрі та області рік тому 1-кімнатні квартири первинного ринку можна було придбати в межах 25−35 тис. доларів. Зрозуміло, що на околицях все дешевше, а в центрі частіше зустрічається максимальний показник. Ближче до літа цінники трохи підвищились, потім впродовж півріччя вартість однокімнатних квартир утримувалась приблизно на одному рівні.

До січня 2026 року відбулося подорожчання на 10−13%. Попит лишився стабільним. Станом на червень 2026 року, якщо не відбудеться різких «коливань», можна очікувати, що цінники на 1-кімнатні квартири в новобудовах Дніпра не перевищать межу 30−45 тис. доларів США.

Джерело фото: pixabay

Багато хто з забудовників пропонує клієнтам відчутні знижки на житло на початкових стадіях будівництва, але є ризики. Треба чекати введення в експлуатацію, що в сучасних умовах є дуже «розмитим» визначенням.

Ціни на однокімнатки в Одесі

В Одесі та області в січні 2025 року на ринку новобудов вартість на 1-кімнатні квартири була помірно високою. Впродовж перших трьох місяців року ціни не знижувалися, а навпаки. За даними аналітики порталу ЛУН за І квартал відбулося подорожчання житла приблизно на 14%.

Однокімнатну квартиру площею 30−40 м² в одеській новобудові на той час можна було придбати за 32- 42 тис. доларів. Ціни на житло в регіоні зростали стримано, помірно, але загалом показники були найвищими по країні. В районах ближче до моря тренд був той самий. Ціни стабільно підвищувались, стрибків не спостерігалось.

Джерело фото: pixabay

На порталі DIM. RIA на початок січня 2026 року однокімнатні квартири в Одесі та області пропонуються за 55−65 тис. доларів. Можна знайти дешевше, якщо взяти меншу площу, обрати не дуже популярний район та підписати угоду з забудовником на ранній стадії будівництва.

Ціни на однокімнатки у Харкові

Харків за ціною 1-кімнатних квартир стабільно входить до найдешевших регіональних ринків. Раніше вартість 1-кімнатної квартири становила 22 -24 тис. доларів США. Зараз придбати житло можна і за 14−18 тис. Пов’язано це з розташуванням області. Ризики значні, але ринок нерухомості в Харкові продовжує діяти. Щобільше, регіон лишається відносно доступним ринком в плані новобудов. І попит на ньому стабільний.

Ціни на однокімнатки у західних областях

У західних областях, таких як, наприклад, Львівська та Івано-Франківська, ситуація відрізняється. Населення тут багато, попит стабільний, а ось пропозиції серед новобудов доволі обмежені.

В січні минулого року у Львові 1-кімнатну квартиру придбати можна було за 35−60 тис. доларів. Ближче до кінця року ціни зросли додатково на 8−12%. В трохи меншому за розмірами Івано-Франківську за 1-кімнатну квартиру у новобудові рік тому просили від 28−45 тис. доларів. Зараз вартість також уже вища.

Джерело фото: pixabay

На Волині та Вінниччині квартири стабільно були дорожчими аніж, наприклад, у Харкові, але дешевшими за столицю та західні регіони. Наприклад, у Вінниці на первинному ринку на квартири 25−35 м² переважали пропозиції за 50−65 тис. доларів, а в Луцьку — приблизно 45−60 тис. доларів. Попит на такі квартири лишався високим, і новобудови активно зводилися, що підтримувало стабільний ринок.

Вторинний ринок: ціни на 1-кімнатні квартири

На вторинному ринку ціни також варіюються залежно від регіону. Деякі міста стабільно залишаються більш доступними за інші.

В столиці вартість 1-кімнатних квартир на вторинному ринку минулого року становила 45- 100 тис. доларів США (залежно від стану та району). На січень 2026 року ціни зросли і коливаються в межах 50−110 тис. доларів. Найдорожче житло, очікувано, в центральних районах (Печерський, Шевченківський), в новозведених ЖК.

В Донецькій області покупки здійснюються саме на вторинному ринку. В Слов’янську та Краматорську 1-кімнатні квартири (залежно від стану та розташування) можна купити за ціною в межах 3 — 12 тис. доларів США.

На вторинному ринку Дніпра вартість такої нерухомості минулого року коливалась в межах 20−40 тис. доларів. Багато що визначалось станом та районом. Січень 2026 року лишив ціни на вторинному ринку нерухомості на поміркованому рівні. Зростання спостерігається на 10−15%.

В Одесі на вторинному ринку торік 1-кімнатні квартири пропонували в межах 30−50 тис. доларів. На січень 2026 року їхня вартість зросла до 35−55 тис. доларів. Попит на житло в Одесі та регіоні стабільний. Відповідно, ціни на первинці та вторинці поступово зростають.

Висновок

Регіональна диференціація дуже суттєва. Дешевше, аніж у східному регіоні, пропозицій на нерухомість практично немає. На західних і центральних «ринках» ціни в рази вищі.

Та під час вибору слід враховувати не тільки ціну. Треба брати до уваги і розташування, і умови, і стан, і поверх, і інфраструктуру. Багато відмінностей, багато нюансів. Але якщо запланували придбати квартиру, знайдіть час та проаналізуйте все по максимуму.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.