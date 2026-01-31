«єОселя»: сколько нужно зарабатывать, чтобы купить жилье Сегодня 14:22 — Недвижимость

Какой минимальный доход нужен для покупки квартиры по программе "єОселя"

Решающим фактором для банка, при принятии решения о выдаче ипотечного кредита по государственной программе «єОселя», является уровень официального дохода заемщика. Так, чтобы приобрести «однушку» стоимостью около 1,5 млн грн, заемщику нужно иметь ежемесячный совокупный доход не менее 32 тыс. грн. В то же время в крупных городах из-за более дорогой недвижимости эта планка может достигать 50−60 тыс. грн.

Об этом свидетельствуют данные ЛУН, пишет Новости. Live.

Сколько нужно зарабатывать для покупки однокомнатной квартиры

По данным аналитиков, оптимально тратить на ипотеку 40−45% дохода.

Если вы планируете купить однокомнатную квартиру на первичке стоимостью около 1,5 млн грн, тогда ежемесячный платеж по кредиту составит ориентировочно 13−14 тыс. грн.

В таких условиях минимальный чистый доход семьи должен составлять не менее 32 тыс. грн в месяц.

В то же время из-за высоких цен на жилье в крупных городах ипотечные платежи по «єОселя» больше, поэтому минимальный доход семьи должен достигать 50−60 тыс. грн. Окончательная цифра зависит от стоимости квартиры, первого взноса и срока кредитования.

Средний первый взнос по «єОселя»

Самый первый взнос за однокомнатную квартиру придется отдать во Львове и Ужгороде — 765 тыс. грн и 686 тыс. грн соответственно. Это более двух лет работы, если откладывать всю зарплату до копейки.

Например, в Харькове, Запорожье и Николаеве цены доступнее. Здесь собрать нужную сумму можно за 9−10 месяцев. Однако низкая цена часто связана с повышенными рисками в плане безопасности.

Первый вклад по «еселе», Інфографіка: ЛУН

Сколько зарплаты уходит на «єОселя»

Во Львове и Ужгороде ежемесячный платеж по «єОселя» может «съедать» до 79% от средней зарплаты региона, а в Киеве — около 43%.

В Чернигове или Сумах платеж в 6−7 тыс. грн (около 30% дохода) вполне подъемный для среднего специалиста.

Сколько зарплаты уходит на «есель», Інфографіка: ЛУН

Причины отказа в ипотечном кредитовании по программе «єОселя»

Finance.ua отмечал , что чаще всего банки отказывают украинцам в ипотечном кредите по программе «єОселя» еще на этапе предварительного расчета, когда финучреждение оценивает платежеспособность человека. Если дохода недостаточно для выбранной квартиры, заявку не финализируют.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.