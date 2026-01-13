Бюрократия, ограничения и отказы: эксперты назвали главные проблемы «єОселі» Сегодня 17:04 — Недвижимость

Бюрократия, ограничения и отказы: эксперты назвали главные проблемы «єОселі»

Государственная ипотечная программа єОселя была задумана как один из ключевых инструментов поддержки украинцев в приобретении жилья. В то же время практика показывает: несмотря на сильную концепцию, программа сталкивается с системными проблемами, существенно ограничивающими ее эффективность.

Об этом говорится в статье Finance.ua

Большая программа — большая бюрократия

Как отмечает для Finance.ua генеральный директор агентства недвижимости «Маяк» Мила Глушак, єОселя очень хорошая инициатива, на которую государство направляет и планирует направлять значительные средства — даже большие, чем на Госмолодежьжилье. Однако в реальном применении программа оказалась чрезмерно бюрократизированной, что и приводит к постоянным задержкам и пробуксовке.

Ориентация на новостройки ограничивает выбор

По мнению сертифицированного риелтора, юриста, руководителя агентства недвижимости ПИК Вячеслава Козака, программа фактически сфокусирована на покупке нового жилья. В частности, на сайте Ощадбанка — банком-агента єОселя, указано, что для военных и ВПЛ допускается приобретение квартир или частных домов, введенных в эксплуатацию в течение 20 лет до даты заключения ипотеки.

В то же время для других категорий граждан требования значительно более жесткие: жилье должно быть введено в эксплуатацию не более трех лет назад.

«Это принципиально неверно. Люди должны иметь возможность сами выбирать — покупать новое жилье или более старое, исходя из своих финансовых возможностей и потребностей», — отмечает эксперт.

Ограничения сдерживают развитие

Marketing & Communications Advisor Alliance Novobud Ирина Михалева обращает внимание на то, что реальный потенциал єОселі значительно выше, чем нынешние результаты. По ее словам, программу сдерживают сразу несколько факторов.

Среди ключевых проблем — жесткие условия участия, в частности, ограничения по возрасту жилья, финансовые лимиты, строгие требования к заемщикам и низкий уровень привлечения ВПЛ.

Кроме того, даже с ростом количества заявок и выданных кредитов, программа не достигает больших масштабов, особенно за пределами крупных городов. Причины — ограниченное предложение жилья и высокая стоимость квадратного метра в новостройках.

Отдельная проблема — нехватка государственного финансирования. Банки сообщают, что значительная часть заявок фактически «заморожена» из-за ограниченных ресурсов или отсутствия средств для выдачи новых кредитов.

Банковские процедуры как дополнительный барьер

Еще одним сдерживающим фактором остаются строгие внутренние процедуры банков. Даже заемщики, формально отвечающие условиям программы, могут получить отказ после детальной проверки финансового положения и кредитной истории.

Читайте также Как работает «єОселя»: кто участвует и как подать заявку

«Если возникают какие-либо вопросы или долговые обязательства, заявку могут отклонить даже после предварительного согласования», — подчеркивает Ирина Михалева.

Опыт участников: ожидания и разочарование

О проблемности программы свидетельствуют и многочисленные комментарии пользователей Finance.ua. Один из них рассказал, что был готов внести более 70% стоимости жилья, однако после проверки документов банк отказал ему из-за недостаточного уровня дохода — менее 200 тыс. грн в месяц.

Читайте также Расширение «єОселя»: что предлагает Гетманцев

Другие пользователи также отмечают, что реальные условия программы не соответствуют декларированной целевой аудитории. По их словам, для ВПЛ, военных, учителей или преподавателей без жилья доступ к кредитам часто остается формальным, тогда как решения принимаются избирательно.

Кроме того, в банках прямо предупреждают заемщиков, что льготные ставки не гарантированы на постоянной основе, и государство со временем может сократить объем компенсаций.

Хорошая идея, сложная реализация

Таким образом, єОселя остается программой с мощной идеей и значительным бюджетным ресурсом, но ее реализация сейчас сталкивается с рядом системных барьеров. Именно они не позволяют программе в полной мере выполнять свою социальную функцию и охватывать более широкий круг украинцев.

Подробнее о государственных программах кредитования жилья, их влиянии и особенностях читайте в статье по ссылке .

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.