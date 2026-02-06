Условия программы «єОселя» станут жестче: что изменится с 9 февраля Сегодня 09:06 — Кредит&Депозит

9 февраля вступают в силу некоторые обновленные правила в программе єОселя

В декабре 2025 года Кабинет министров принял постановление, которое существенно обновило правила участия в программе «єОселя». В частности, ужесточаются условия относительно площади и стоимости квартир.

Об этом рассказала первый заместитель председателя правления «Глобус Банка» Елена Дмитриева.

Что уже изменилось

расширен перечень льготных категорий — кредиты под 3% теперь могут получать военнослужащие, призванные во время мобилизации. Подробно об этом мы Часть изменений уже вступила в силу, в частности— кредиты под 3% теперь могут получать военнослужащие, призванные во время мобилизации. Подробно об этом мы писали здесь.

Чего ждать дальше

Другая часть новшеств начинает действовать с 9 февраля 2026 года и предусматривает более жесткие ограничения, непосредственно влияющие на возможность участия граждан в программе и параметры жилья, которое может быть приобретено в ипотеку.

Среди таких изменений — ограничение существующего жилья. Теперь участниками программы не могут быть граждане, уже владеющие жилой недвижимостью общей площадью 52,5 кв. м — для семьи из одного или двух человек; дополнительно 21 кв. м — на каждого следующего члена семьи.

«Раньше ограничение в 52,5 кв. м применялось только к семье из одного человека, а для каждого следующего члена семьи разрешалось иметь дополнительные 21 кв. м. То есть, например, семья из двух человек, владея квартирой площадью до 73,5 кв. м, все равно имела право участвовать в программе. Теперь молодая семья из двух человек может подать заявку на „єОселя“ только при условии, что в ее собственности менее 52,5 кв. м жилья», — отметила банкир.

Другое новшество — ограничение на отчуждение жилья. Если раньше учитывался период 12 месяцев, то теперь 36 месяцев до даты подачи заявки.

«Это означает, что если за последние три года гражданин продал жилье, и совокупная площадь проданных объектов вместе с имеющимся жильем превышает нормативную площадь, он не сможет стать участником программы», — подчеркнула Дмитриева.

Кроме того, вводятся новые ограничения, касающиеся непосредственно параметров жилья: площадь квартиры не должна превышать нормативную более чем на 10%. При этом установлен абсолютный предел — не более 115,5 кв. м, вне зависимости от количества членов семьи.

Максимальная цена квадратного метра не может превышать предельную стоимость более чем на 10%. Предельная стоимость определяется как опосредованная стоимость строительства жилья в регионе, умноженная на коэффициент 2 (по данным Министерства развития общин и территорий Украины).

Общая стоимость жилья также не может превышать предельную стоимость более чем на 10%. Предельная стоимость определяется как производное предельной стоимости 1 кв. м к нормативной площади.

Ранее мы сообщали , что по подсчетам ЛУН, чтобы приобрести «однушку» стоимостью около 1,5 млн грн, заемщику нужно иметь ежемесячный совокупный доход не менее 32 тыс. грн. В то же время в крупных городах из-за более дорогой недвижимости эта планка может достигать 50−60 тыс. грн.

