ЕБРР запускает программу для поддержки инноваций в агросекторе Украины — детали

Кредит&Депозит
12
Европейский банк реконструкции и развития одобрил программу технического сотрудничества New Horizons («Новые горизонты»), направленную на стимулирование инновационных инвестиций в агропродовольственную систему Украины.
Об этом сообщила пресс-служба банка.
Проект должен стать ключевым инструментом для восстановления национальной экономики и ускорения евроинтеграции агробизнеса, — отметили в ЕБРР.
Согласно описанию проекта программа ориентирована на поддержку бизнесов, внедряющих передовые технологии в производство продуктов питания и сельское хозяйство.

Цель

Ключевые направления программы New Horizons:
  • стимулирование инвестиций на основе сочетания отраслевой аналитики и мапирования возможностей для принятия обоснованных инвестиционных решений;
  • поддержка high-potential сегментов путем поддержки таких сфер, как производство альтернативных протеинов и устойчивое интенсивное сельскохозяйственное производство.
Кроме того, проект направлен на налаживание международной кооперации, в частности между украинским бизнесом и ведущими международными научно-исследовательскими учреждениями (R&D) для усиления инновационного потенциала.
Ожидается, что избранным украинским предприятиям будет предоставлена ​​услуга аудита и инновационного скрининга для выявления возможностей модернизации их бизнес-процессов.

Что предусматривается

Программа также предусматривает обзор соответствия украинского агротех-сектора требованиям ЕС по безопасности пищевых продуктов, устойчивому развитию и стандартам цифровой торговли.
Результаты исследований и инновационные возможности будут представлены украинским компаниям во время специального мероприятия по обмену знаниями, которое объединит разработчиков технологий, стартапы и крупный агробизнес.
ЕБРР — крупнейший институциональный инвестор в Украине. С начала полномасштабного вторжения рф в 2022 году банк направил в страну более EUR8,5 млрд на поддержку энергетической безопасности, критической инфраструктуры, продовольственной безопасности, торговли и частного сектора.
Ранее писали, что со второго февраля Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины возобновляет прием заявок на получение грантов для развития садоводства, ягодничества, виноградарства и тепличного хозяйства.
По материалам:
Finance.ua
АграрииАгробизнес
