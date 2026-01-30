0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Подавляющее большинство банков устойчивы к кризису и поддерживают кредитный портфель — НБУ (инфографика)

Кредит&Депозит
40
Подавляющее большинство банков устойчивы к кризису и поддерживают кредитный портфель — НБУ (инфографика)
Подавляющее большинство банков устойчивы к кризису и поддерживают кредитный портфель — НБУ (инфографика)
Как пишет НБУ, оценка устойчивости в 2025 году подтвердила благоприятность банков и далее наращивать кредитование даже в условиях гипотетического кризиса.
По оценкам НБУ, у банков также достаточный запас ликвидности, чтобы быстро нарастить кредитный портфель на около 580 млрд грн, или на 70% (от фактически чистого портфеля в национальной валюте).
  • Государственные банки — более чем на 70% или около 270 млрд грн.
  • Иностранные и частные — 125 и 35% соответственно.
Подавляющее большинство банков устойчивы к кризису и поддерживают кредитный портфель — НБУ (инфографика)
Банки наращивают кредиты учреждениям всех групп, предлагая средства компаниям разного размера, формы собственности и отраслей.
Так что проникновение кредитов бизнеса непосредственно ВВП выросло впервые с начала полномасштабного вторжения.

Выводы

Результаты стресс-тестирования показали достаточную капитализацию системы, однако большинство крупных банков устойчивы к кризису и благоприятно поддерживают кредитный портфель даже при неблагоприятном сценарии.
Проведенная оценка еще раз подтвердила, что большинство банков корректно оценивают уровень кредитного риска по пруденциальным требованиям. Корректировка объемов пруденциальных резервов составила всего 0,2% от их объема на начало года.
9 банков, для которых установлены повышенные уровни состояния капитала, разработали и выбрали программу реструктуризации, чтобы достичь этих показателей.

Запас капитала

В начале 2026 года средний норматив достаточности регулятивного капитала банков в полтора раза выше минимальных требований, а нормативы достаточности капитала 1 уровня и основного капитала 1 уровня — более чем вдвое выше обязательств.
То есть у банков есть запас капитала не только для поддержания устойчивости, но и для оживленного кредитования, и могли бы наращивать кредитный портфель даже в кризисных условиях.
По материалам:
Finance.ua
НБУБанки Украины
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems