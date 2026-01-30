Подавляющее большинство банков устойчивы к кризису и поддерживают кредитный портфель — НБУ (инфографика) Сегодня 12:12 — Кредит&Депозит

Подавляющее большинство банков устойчивы к кризису и поддерживают кредитный портфель — НБУ (инфографика)

Как пишет НБУ, оценка устойчивости в 2025 году подтвердила благоприятность банков и далее наращивать кредитование даже в условиях гипотетического кризиса.

По оценкам НБУ, у банков также достаточный запас ликвидности, чтобы быстро нарастить кредитный портфель на около 580 млрд грн, или на 70% (от фактически чистого портфеля в национальной валюте).

Государственные банки — более чем на 70% или около 270 млрд грн.

Иностранные и частные — 125 и 35% соответственно.

Банки наращивают кредиты учреждениям всех групп, предлагая средства компаниям разного размера, формы собственности и отраслей.

Так что проникновение кредитов бизнеса непосредственно ВВП выросло впервые с начала полномасштабного вторжения.

Выводы

Результаты стресс-тестирования показали достаточную капитализацию системы, однако большинство крупных банков устойчивы к кризису и благоприятно поддерживают кредитный портфель даже при неблагоприятном сценарии.

Проведенная оценка еще раз подтвердила, что большинство банков корректно оценивают уровень кредитного риска по пруденциальным требованиям. Корректировка объемов пруденциальных резервов составила всего 0,2% от их объема на начало года.

9 банков, для которых установлены повышенные уровни состояния капитала, разработали и выбрали программу реструктуризации, чтобы достичь этих показателей.

Запас капитала

В начале 2026 года средний норматив достаточности регулятивного капитала банков в полтора раза выше минимальных требований, а нормативы достаточности капитала 1 уровня и основного капитала 1 уровня — более чем вдвое выше обязательств.

То есть у банков есть запас капитала не только для поддержания устойчивости, но и для оживленного кредитования, и могли бы наращивать кредитный портфель даже в кризисных условиях.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.