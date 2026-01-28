Предприниматели погасили более миллиарда гривен по программе реструктуризации кредитов ФГВФЛ
С начала полномасштабного вторжения реструктуризация кредитов стала одним из ключевых механизмов поддержки заемщиков и одновременно инструментом возврата средств для ликвидируемых банков.
Об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ.
Сколько погасили по программам реструктуризации
С начала полномасштабной войны субъекты хозяйствования — заемщики банков, находящиеся в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц, погасили более 1 млрд грн в рамках программ реструктуризации кредитов.
В целом с 2022 года поступления от погашения кредитов по этим программам в ликвидируемые Фондом банки составили 1436,5 млн грн.
Реструктуризация как партнерский формат взаимодействия
В Фонде отмечают, что реструктуризация позволяет объединить интересы бизнеса и банков в ликвидации, создавая прогнозируемые условия для обеих сторон.
Основные преимущества реструктуризации для заемщиков
Для бизнеса реструктуризация долга имеет ряд практических преимуществ, в частности:
- сохранение положительной кредитной истории;
- понятный и прогнозируемый график погашения;
- возможность избежать продажи кредита другому кредитору;
- уменьшение риска судебных споров по взысканию задолженности.
На сегодняшний день более 98% субъектов хозяйствования, которые обратились в банки в ликвидации с заявлениями на реструктуризацию, получили положительное решение. При этом более 93% таких заемщиков выполняют условия погашения долга.
Упрощенные условия для физических лиц
Для заемщиков-физлиц на период военного положения действуют упрощенные условия погашения кредитов. Срок действия этих условий продлен до 31 августа 2026 года.
Для физических лиц применяется ставка 0,001% годовых и комиссия в размере 1 копейки при ежемесячном погашении:
- от 10 тыс. грн — по ипотечным кредитам;
- от 1 тыс. грн — по другим кредитам;
- от 5 тыс. грн — по карточным кредитам с долгом более 100 тыс. грн.
Заемщик может полностью погасить кредит на приемлемых условиях в течение всего периода ликвидации банка. Если задолженность не будет погашена полностью, остаток по реструктуризированным кредитам продается в последнюю очередь.
Для присоединения к программе физическому лицу следует подать заявление в банк и произвести платеж в счет погашения долга в соответствии с установленными условиями.
Условия для юридических лиц и ФЛП
Для юридических лиц и ФЛП с августа 2023 года действуют рекомендованные условия реструктуризации. Они предусматривают первый взнос в размере 5%, ежемесячную амортизацию и полное погашение основной суммы долга, а также процентов и комиссий в рамках процедуры ликвидации банка.
Процентная ставка зависит от срока реструктуризации:
- до 18 месяцев — 0,1% годовых;
- 19−24 месяца — 3%;
- более двух лет — 5%.
Срок реструктуризации определяется по ходатайству клиента, но полное погашение долга должно произойти не позднее чем за шесть месяцев до завершения ликвидации банка.
Юридическим лицам и ФЛП рекомендуют обратиться в банк-кредитор для консультации относительно необходимых документов и дальнейших шагов для оформления реструктуризации.
